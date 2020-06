Mario Balotelli on edustanut urallaan useita huippuseuroja.

Ongelmapelaajan maineessa oleva lahjakas Mario Balotelli joutuu jälleen etsimään uuden seuran.

Italialaishyökkääjä Mario Balotellin työ Bresciassa on päättymässä, kertovat uutistoimisto Reuters ja useat eri mediat.

Pelaaja ei saapunut joukkueen harjoituksiin kesäkuun alussa, mikä oli viimeinen pisara myrskyisäksi kehittyneessä suhteessa. Hänen ja seuran puheenjohtajan Massimo Cellinon välillä on ollut eripuraa jo pitkään.

Balotelli teki Brescian kanssa kolmevuotisen sopimuksen viime elokuussa. Mediatietojen mukaan Brescia tarjosi viimeisimmän välikohtauksen jälkeen Balotellille mahdollisuutta sopimuksen purkamiselle yhteisymmärryksessä, mutta pelaaja ei tähän suostunut.

Seura on sittemmin lähettänyt pelaajan lakimiehelle tiedon sopimuksen purkamisesta.

Tuoreimmat käänteet vahvistavat lahjakkaan Balotellin mainetta ongelmapelaajana entisestään. 29-vuotias pelaaja on ehtinyt edustaa urallaan aikaisemmin Interiä, Manchester Cityä, Milania, Liverpoolia, Niceä ja Marseillea.

Hän on tehnyt kuluvalla kaudella Brescialle yhteensä viisi liigamaalia pelaamissaan 19 ottelussa.

Serie A on ollut keskeytettynä koronaviruspandemian takia maaliskuun 9. päivästä lähtien. Sarjakauden on suunniteltu jatkuvan 20. kesäkuuta.

Brescia on sarjassa viimeisenä. Sillä on matkaa putoamisviivan yläpuolelle yhdeksän pistettä, kun pelaamatta on 12 kierrosta.

Bresciassa pelaa myös kaksi suomalaista: Jesse Joronen ja Simon Skrabb.