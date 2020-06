Katsomoon vain suojahanskojen kanssa – Venäjällä päästetään jopa tuhansia stadioneille

Ainakaan ihan tällaista menoa Venäjän jalkapalloliigan loppuihin peleihin ei ole odotettavissa, sillä otteluihin voidaan päästää tiukoin turvarajoituksin vain 10 prosenttia stadionin yleisökapasiteetista. Kuva on Pietarin Zenitin kotiottelusta vuodelta 2005.

Venäjän jalkapalloliigaa ei pelata loppuun tyhjille katsomoille.

Venäjän jalkapalloliiga ilmoitti jatkavansa otteluja kolmen kuukauden koronatauon jälkeen taas 19. kesäkuuta. Se ei ole vielä järin iso uutinen, sillä iso osa Euroopan sarjoista on jo jatkanut pelejään tai ainakin kertonut tulevista aikatauluista.

Poikkeuksellisen Venäjän liigan jatkumisesta tekee se, että otteluja ei muiden maiden tavoin pelata tyhjille katsomoille.

Venäjän Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta vastaava organisaatio Rospotrebnadzor on hyväksynyt, että otteluihin voidaan päästää katsojia korkeintaan 10 prosenttia stadionin yleisökapasiteetista.

Se tarkoittaa, että suurimmilla stadioneilla, esimerkiksi Pietarin MM-stadionilla, otteluita voisi seurata yli 5 000 katsojaa.

Venäjän urheiluministeri Oleg Matytsin sanoi Ria Novostin mukaan, että lisäedellytyksenä otteluihin saapuville katsojille on se, että kaikkien on käytettävä suojamaskia ja -käsineitä ollessaan stadionilla.

– Jalkapallo palaa elämäämme kesäkuun 19. päivästä alkaen. Jääkiekko- ja koripallosarjat voivat alkaa elo-syyskuussa, Venäjän varapääministeri ja KHL:n entinen puheenjohtaja Dmitri Tshernyshenko visioi.

Venäjän liigaa ehdittiin pelata 22 kierrosta, ennen kuin koronavirus vihelsi pelit poikki maaliskuun puolivälissä. Pietarin Zenit johtaa sarjaa 50 pisteellä, yhdeksän pistettä karussa Moskovan Lokomotivia ja Krasnodaria.

Loppukierrosten pelitahti on kova, sillä kahdeksan viimeistä ottelukierrosta on tarkoitus pelata vain reilussa kuukaudessa. Viimeinen kierros on määrä pelata 22. heinäkuuta.