Norjalainen maajoukkuemies jäi kiinni: käytti joukkueen sakkokassaa vippipalvelunaan – maksoi rahoilla pelivelkojaan

Norjan maajoukkuetoppari tunnusti, että kärsii peliriippuvuudesta.

Norjan urheilupiireissä on syntynyt melkoinen kohu, kun maan suurseuroihin jalkapallossa lukeutuva Molde joutuu pohtimaan monivuotisen luottopelaajansa, maajoukkuemies Vegard Forrenin kohtaloa.

Toppari Forren, 32, jäi kiinni siitä, että on lainannut rahaa useita kertoja edustusjoukkueen sakkokassasta pelivelkoja peittääkseen.

Nelinkertainen Norjan mestari tunnusti kärsivänsä peliriippuvuudesta TV2:n pitkässä haastattelussa.

– Ongelma on piinannut minua siitä lähtien kun aloin tienata rahaa. Tämä on sairaus, jota on ollut vaikea tunnustaa itselleen, Forren sanoi ja kertoi, että ongelman peittely on vienyt häneltä ”valtavasti energiaa”.

Romsdal Budstikke -sanomalehdelle Forren tunnusti, että on käyttänyt joukkueen sakkokassaa omana pikavippipalvelunaan.

– Kahden viime vuoden ajan olen pyörittänyt joukkueen sakkokassaa. Sakkokassan rahoja on lahjoitettu hyväntekeväisyyteen ja käytetty joukkueen yhteisiin matkoihin, mutta olen välillä lainannut sieltä rahaa maksaakseni velkojani. Olen usein kuitannut velkani sakkokassaan, mutta lainannut sitten sieltä uudestaan rahaa, vaikka tarkoitus ei ole ollut varastaa, Forren sanoi lehdelle.

Forrenin sopimus Molden kanssa on voimassa kauden 2021 loppuun, mutta nyt seura pohtii, katkaiseeko se pestin saman tien. 33 A-maaottelua Norjan paidassa pelannut Forren on pelannut koko ammattilaisuransa seurassa lukuun ottamatta käyntejä Southamptonissa ja Brightonissa.