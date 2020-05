Kuvat: Lukas Hradecky kohtasi erikoisen näyn Bundesliigan ottelussa – ihmiset maksoivat virityksistä 19 euroa kappaleelta

Borussia Mönchengladbachin stadionilla on Bundesliigan korona-ajan otteluissa tuhansia pahvikasvoja.

Lukas Hradecky kohtasi erikoisen näyn launtai-iltapäivänä pelatussa Bundesliigan ottelussa, kun jalkapallomaalivahdin Bayer Leverkusen aloitti vierasottelun Borussia Mönchengladbachia vastaan.

Borussia-Parkin stadion oli liigan koronarajoitteista johtuen tyhjä. Katsomossa nähtiin silti tuhansia kasvoja. Kasvot oli tosin tehty pahvista.

Unheimlich, saksaksi sanottaisiin. Outoa.

Katsojia Mönchengladbachissa.

”Vessapaperia on, vain mestaruus puuttuu”, kertoo vasemman puoleisen haamun viesti.

Ääntä tästä katsomosta ei lähde.

Pahvikatsojien taustalla on Mönchengladbachin kannattajaryhmän kampanja. 19 euron hintaan fanit ovat voineet ladata kuvansa verkkosivustolle.

Kuvasta on printattu stadionille pahvinen versio.

Bundesliigan verkkosivujen mukaan pahvifaneja oli viikko sitten tehty yli 12 000 kappaletta. Stadionille mahtuu yli 54 000 henkeä. Projektin tulot ohjataan hyväntekeväisyyteen. Viikko sitten oli kerätty jo yli 15 000 euroa.

Pelaajat pitivät minuutin hiljaisen hetken koronaviruksen uhrien muistolle.

– Kampanjan järjestäjät hautautuvat jatkuvasti tilauksiin. Pystymme hädin tuskin pystyttämään kaikki. Olemme tietenkin onnellisia valtavasta tuesta, jota olemme saaneet, Gladbachin kannattajien puhemies Thomas Weinmann sanoi Bundesliigan verkkosivuilla.

Gladbach-fanit olivat kiinnittäneet katsomoon myös lakanoita, joilla muun muassa vastustettiin otteluiden pelaamista ilman yleisöä.

”Borussian puolesta. Haamupelejä vastaan”

”Pahvimuistomerkki”, lakanassa lukee.

Borussia Mönchengladbach on pelannut erinomaisen kauden Bundesliigassa. Joukkue on neljäntenä, kun Leverkusen-pelin jälkeen otteluita on jäljellä yhdeksän.

Myös Gladbachin vuoden 1970 mestarijoukkue katseli ottelua.

Hradeckyn Leverkusen voitti ottelun maalein 3–1 Kai Havertzin kahdella ja Sven Benderin yhdellä maalilla. Marcus Thuram onnistui ohittamaan Suomen A-maajoukkueen maalivahdin.

Molemmat koronataukonsa jälkeiset pelit voittanut Leverkusen nousi Gladbachin ohi sarjakolmoseksi. Bayern München johtaa Bundesliigaa.

Turvavälit muistetaan Bundesliigan peleissä tarkasti.