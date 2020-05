Huuhkajien tähti Lukas Hradecky tilittää harmitustaan: ”Pitää vain imeä itsestään kaikki motivaatio”

Unelmakautta hamuava Lukas Hradecky kertoo, miten katsojien puuttuminen vaikuttaa peleihin.

Koronasäännöin alkanut Bundesliiga jatkuu viikonloppuna. Kentälle saapuu jälleen myös Bayer Leverkusenin ja Huuhkajien maalivahti Lukas Hradecky, joka pelasi elämänsä ensimmäisen ”haamupelin”, eli ottelun tyhjällä stadionilla Bremenissä viime maanantaina.

– Ilman katsojia oli aika erikoista pelata, kuuli hyvin omat ajatuksensa. Katsojien hymyt ja tunnetilat ja reaktiot puuttuivat. Se, että ilon ja pettymyksen tunteen saa jakaa, kuuluu fundamentaalisesti jalkapalloon, joten sääli, että nyt on näin. Mutta se pitää vain hyväksyä, Hradecky sanoo.

30-vuotiaan suomalaisvahdin näkökulmasta itse pelikin tuntui erilaiselta katsojien puuttuessa.

– Jotenkin peli tuntui hitaammalta, kuin tilanteet olisivat tulleet rauhallisemmin eteen. Ei ollut niin paljon häiriötekijöitä ja hektisyyttä, Hradecky kuvailee.

Hradeckyn tunne hitaudesta osui oikeaan, sillä tilastotkin osoittavat, että viime viikonlopun koronakierros oli vähemmän intensiivinen kuin tavalliset Bundesliiga-pelit. Joukkueet prässäsivät vastustajaa vähemmän ja kävivät vähemmän kaksinkamppailuita kuin aiemmin tällä kaudella.

– Katsojat saavat ikään kuin aistit ylikuumenemaan. Valtava melu ja se, että näkee katsojat, auttaa sen tajuamista, että nyt pelataan tosissaan. Jotkut pelaajatyypit ehkä tarvitsevat yleisöä syttyäkseen. Minulla kyllä motivaatiota riitti ja minusta meidän joukkueen jännitystila oli kunnossa, Hradecky kertoo.

Lukas Hradecky on tottunut imemään energiaa katsojista. Kuva maaottelusta.

Fanien puuttuessa myös kotietu katoaa. Lauantaina kärkipelissä Borussia Mönchengladbachia vastaan, joukkuetta, joka on kaksi pistettä Leverkusenia edellä, Hradecky ottaa tuon olosuhteen mielellään vastaan:

– Joitakin jengejä fanit auttavat enemmän kuin muita, ja Gladbach on yksi niistä. Tässä tilanteessa pelaan siellä mielelläni ilman faneja.

Hradecky on kaiken kaikkiaan tyytyväinen siihen, että Bundesliiga jatkuu. Leverkusenilla on vielä paljon panoksia, sillä joukkue pelaa Saksan cupissa välierässä, jatkaa Euroopan liigassa ja on Bundesliigan viides.

– Oli helppoa löytää motivaatio pelaamiseen kahden kuukauden hiljaiselon jälkeen. Normaaliuden valo tunnelin päässä lähenee, Bundesliigan jatkuminen oli ensimmäinen askel. Ja meillä on vain voitettavaa, Hradecky sanoo, ja lisää itsevarmaan tapaansa:

– Meillä on unelmakausi tähtäimessä, vaikka koronatilanne päällä onkin. Me yritetään sulkea olosuhteet pois ja halutaan voittaa jotakin.

Jos Leverkusen todella voittaisi vaikkapa Saksan cupin tai jopa Bundesliigan, menestys jäisi kuitenkin eräänlaiseen koronavarjoon. Se harmittaa jo etukäteen Hradeckya:

– Tämä kausi tullaan aina muistamaan siitä, että tämä oli koronakausi. Ei siitä, kuka voitti jotakin. Kyllä tittelin voittaminen olisi meille pelaajille silti arvokasta. Harmi. Mutta nyt pitää vain imeä itsestään kaikki motivaatio irti, sillä me jatkamme hyvistä asemista kolmessa kilpailussa, eikä näitä tilaisuuksia tule joka vuosi kuin apteekin hyllyltä.