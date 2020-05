Nuoren jalkapallotähden haastattelusta nousi kohu – onko 19-vuotias hyökkääjä ”epäkohtelias” ja ”ylimielinen”?

Norjalaistähti Erling Braut Haalandia syytettiin epäkohteliaaksi ja ylimieliseksi.

Saksan Bundesliiga palasi viikonloppuna koronatauoltaan. Jalkapallon paluu oli luonnollisesti iso puheenaihe ympäri maailmaa, mutta yksi hieman kummallisempikin puheenaihe paluukierrokselta virisi: tapa, jolla Dortmundin nuori norjalaistähti Erling Braut Haaland vastasi kysymyksiin ottelun jälkeisessä haastattelussaan.

Norjalaishyökkääjää haastateltiin englanniksi lauantaina pelatun, Dortmundin 4–0-voittoon Schalkesta päättyneen ottelun jälkeen. Videopätkä 19-vuotiaan Haalandin lyhyistä vastauksista lähti heti leviämään sosiaalisessa mediassa.

Parinkymmenen sekunnin pätkässä Haaland vastaili muutaman sanan vastauksilla kysymyksiin. Kysymykset koskivat voittoisan ottelun jälkeisiä tapahtumia, kun Dortmundin pelaajat kiittivät tyhjää ”keltaista seinää” eli Dortmundin stadionin tunnettua päätykatsomoa. Sosiaalisessa mediassa nuorta norjalaista moitittiin tylyksi ja epäkohteliaaksi. Esille kaivettiin muitakin esimerkkejä Haalandin ”ylimielisestä” asenteesta toimittajia kohtaan.

Muun muassa tunnettu mediapersoona Piers Morgan ryöpytti Haalandia Twitter-tilillään.

– Sanoisin, että häntä (Haalandia) ei ole ohjelmoitu käyttäytymään. Olet hyvä pelaaja Erling Haaland, mutta ylimielisyytesi mediaa kohtaan on epämiellyttävää, Morgan kirjoitti.

Sosiaalisen median käyttäjät puolestaan haukkuivat Haalandia robottimaiseksi.

Lyhyt videopätkä ei tietenkään kertonut koko totuutta. Todellisuudessa haastattelu oli huomattavasti pidempi kuin ne parikymmentä sekuntia jotka kiersivät Twitterissä.

Haalandin isä Alf-Inge puolusti poikaansa PodSaveTheBall -podcastissa.

– Olin täysin tietämätön kritiikistä ennen kuin tajusin, että se oli 23 sekunnin pätkä haastattelusta. Leikattu versio antaa harhaanjohtavan kuvan. Jos ne (23 sekuntia) olisivat olleet ainoa asia mitä hän sanoi, sitten olisin hyväksynyt kritiikin, mutta ne eivät olleet, isä totesi Aftonbladetin mukaan.

Isä kannusti poikaansa olemaan oma itsensä, vaikka persoonallisuus saakin tämän välillä vaikuttamaan ylimieliseltä.

– Errlingin on oltava oma itsensä. En halua hänen olevan robotti. Hän vastaa kysymyksiin hyvin rehellisesti. Sen jälkeen media tekee omat kehystyksensä. Joskus he ovat kilttejä, joskus vähemmän kilttejä. Se kaikki on osa peliä, Alf-Inge Haaland jatkoi.

Erling Braut Haaland siirtyi Dortmundiin tammikuun siirtoikkunassa Red Bull Salzburgista.