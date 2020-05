Joel Pohjanpalo paljastaa kulissien takaa, millaista on pelata jalkapalloa korona-ajan Saksassa – ”Meillä on iso vastuu”

Joel Pohjanpalo kertoo IS:lle, miltä tuntuu pelata korona-ajan jalkapalloa Saksassa. Kaksi ylintä sarjatasoa käynnistyi maassa viikonloppuna.

Ei katsojia, ei kättelyjä, ei haleja: Joel Pohjanpalo kertoo, miltä tuntuu pelata korona-ajan jalkapalloa, ja miksi Bundesliigan pelaajilla on nyt iso vastuu.

Eurooppalaisen jalkapalloilun koronakausi käynnistettiin tänä viikonloppuna Saksassa, kun Bundesliiga ja 2. Bundesliiga jatkuivat erityisissä koronaolosuhteissa.

Huuhkajien hyökkääjä Joel Pohjanpalo pääsi myös pelaamaan, ja hän puski maalin 2. Bundesliigan kärkiseuralleen Hamburger Sport-Vereinille 2–2-tasapelissä Greuther Fürthiä vastaan sunnuntaina.

– Tuloksen puolesta ei ole hyvä fiilis, mutta pelaamisen puolesta on tosi hyvä fiilis! Hienoa, että pelit taas jatkuvat, Pohjanpalo totesi Ilta-Sanomille.

Joel Pohjanpalo teki maalin päällään ja tasoitti pelin 1–1:een. Arkistokuva.

Ottelun olosuhteet olivat kuitenkin erikoiset. Saksan liigayhdistyksen korona-ajan sääntöjen mukaan faneja ei päästetä stadioneille, ja jättimäisillä areenoilla saa olla korkeintaan 300 ihmistä. Moni muukin asia tehdään nyt eri tavalla, kuten Pohjanpalo sai Fürthissä huomata.

– Ajoimme stadionille jaettuna kahteen bussiin ja maskit päässä. Turvavälejä pitää noudattaa myös pukukopissa, siksi meidät oli jaettu kahteen koppiin. Ottelun alku oli myös epätavallinen: ei ollut hymnejä, ei kättelyitä, kentälle ei marssittu yhdessä eikä asetuttu riviin. Vaan käveltiin vain kentälle ja aloitettiin pelaamaan kuin junioreissa, Pohjanpalo kertoo.

HSV harjoitteli tyhjällä stadionilla pelaamista jo Hampurissa viime viikolla, jotta pelaajat hieman tottuisivat siihen. Pohjanpalo sanookin, ettei hän ehtinyt pelin aikana ihmetellä katsojien puuttumista – paitsi tehtyään maalin.

– Aloin tuulettaa ja huomasin, ettei ole yhtään katsojaa, kenelle voisin tuulettaa, Pohjanpalo naurahtaa.

Hän sai maalistaan onnittelut joukkuetovereiltaan korrektiin koronatyyliin eli kyynärpäitä yhteen lyöden tai nyrkki nyrkkiä vastaan koskettaen – halaamiset ja kunnon ylävitoset on nyt kielletty.

– Futis on tunteikas peli, ja kun maalinteko onnistuu, siinä nousee tunteet pintaan. Ei sitä heti ensimmäisellä sekunnilla ehdi muistamaan mitään sääntöjä, mutta toki muutama sekunti myöhemmin. Minusta tuntuu, että aika hyvin pelaajat ovat jo nämä uudet tuuletussäännöt sisäistäneet, Pohjanpalo sanoo.

Pelaajat ja seurojen henkilökunta testataan Saksassa ennen jokaista ottelua. Joukkueet viettivät koko viime viikon yhdessä karanteenissa, mutta huomisesta lähtien jokainen pelaaja saa olla kotonaan. Suureen varovaisuuteen on yhä aihetta, sillä yksi koronavirustartunta voi tarkoittaa karanteenia usealle pelaajalle tai jopa koko joukkueelle.

– Alustavasti meille on kerrottu, että jos joku saa tartunnan, ainoastaan hän joutuu karanteeniin. Ei koko joukkue. Hampurin terveysviranomainenhan sen asian päättää, ja tämä tieto voi tietenkin muuttua, Pohjanpalo kertoo, ja lisää:

– Me olemme etuoikeutettuja, että saamme pelata jalkapalloa tällä hetkellä. Ja meillä on iso vastuu siitä, että pystymme pelaamaan kauden loppuun. Se on kiinni siitä, kuinka huolellisesti osaamme käyttäytyä sääntöjen mukaan.

Jatkuvasta testaamisesta huolimatta on toki mahdollista, että pelaajat saavat ottelu- tai harjoitustapahtumassa koronavirustartunnan. Virus on riski heidän ja heidän lähipiirinsä terveydelle, ja myös tästä riskistä on Pohjanpalon mukaan HSV:ssä keskusteltu.

– On pelaajan oma päätös pelata. Meiltä kaikilta on kysytty suoraan, mikä on mielipiteemme, ja meidän seurassa kaikki ovat halunneet pelata. Olemme kentällä matalalla riskillä, emme riskittä.

Terveyden lisäksi korona-ajan liigassa on uhattuna kilpailun reiluus. Kahden viikon karanteeniin joutuvat joukkueet, kuten tällä hetkellä 2. Bundesliigan jumbo Dynamo Dresden, eivät kilpakentille palatessaan ole varmasti yhtä kovakuntoisia ja yhteenpelanneita kuin muut. Dresdeniläiset eivät lähde enää samalta viivalta loppukauteen.

– Oli alusta asti selvää, etteivät kaikki seurat ole tyytyväisiä ja ehkä joku seura kokee, että heitä on kohdeltu väärin. Tämä on vaikeaa aikaa, eikä täydellistä ratkaisua varmasti ole, Pohjanpalo miettii.

Kaiken kaikkiaan 25-vuotias suomalaishyökkääjä on kuitenkin tyytyväinen siihen, miten Saksassa poliitikot sekä liigayhdistyksen pomot ovat vaikean koronavirustilanteen hoitaneet.

– Saksassa asuu 83 miljoonaa ihmistä, ja kun katsoo tartuntalukuja tällä hetkellä, aika hyvin asiat on tehty. Ja ilman mitään ulkonaliikkumiskieltoja. Toivottavasti pääsemme koko ajan tekemään enemmän ja enemmän normaaleja asioita. Nyt sentään jalkapallo on jo palannut, ja se on varmasti tärkeää kaikille saksalaisille, Pohjanpalo miettii.

Paluu on tehty, mutta paluun on myös kestettävä, vielä viikkojen ajan. Suunnitelman mukaan Saksassa pelataan vielä kahdeksan ottelukierrosta ja sarjat päättyvät kesäkuun lopussa.

– Toistaiseksi uskon, että kausi saadaan pelattua loppuun, mutta katsotaan miltä ensi viikolla näyttää. Toistaiseksi kaikki asiat on hoidettu liigassa erittäin hyvin, Pohjanpalo sanoo.