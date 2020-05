Venäjän jalkapalloliigassa todettiin ensimmäinen koronatapaus

Venäjän jalkapalloliigassa on tullut ilmi ensimmäinen vahvistettu koronatapaus.

Kokenut perulaispelaaja Jefferson Farfan on ensimmäinen Venäjän jalkapalloliigassa koronavirustartunnan saanut pelaaja, kertoi hänen moskovalaisseuransa Lokomotiv lauantaina.

– Pelaajallamme Jefferson Farfanilla on todettu koronavirus. Toivokaamme sinulle terveyttä ja pikaista paranemista, Jeff, seura tviittasi.

Aikoinaan pitkään Hollannissa ja Saksassa pelannut Farfan, 35, ei ole Lokomotiv-seuran edustajan Anatoli Metshteriakovin mukaan joutunut sairaalahoitoon. Farfan ei ole tällä kaudella pelannut lainkaan polvivamman takia.

Venäjällä on todettu yli 272 000 koronavirustartuntaa ja kuolleita on virallisen tiedon mukaan 2537. Maan jalkapalloliigan on määrä jatkaa kauttaan 21. kesäkuuta. Ottelut pelataan tyhjille katsomoille.