Zlatan Ibrahimovic kurvaili 1,6 miljoonan euron öky-Ferrarillaan Tukholmassa – asiantuntijalta lipsahti kirosana autoa ylistäessä

Zlatan Ibrahimovic sai ruotsalaiset autointoilijat hurmokseen uudella menopelillään.

Kun Zlatan Ibrahimovic käy kaupassa, koko Ruotsi pysähtyy tuijottamaan. Kun Zlatan aivastaa, tuntuu kuin koko Ruotsi pysähtyy huutamaan: ”terveydeksi!”.

Kun Zlatan ajaa autoa, niin voi pojat, silloin Ruotsissa vasta päät kääntyvätkin.

Zlatan teki Tukholman ikivanhoille kaduille kunniaa paitsi läsnäolollaan niin myös menopelillään. Alla oli tuliterä harvinaisuus: Ferrari Monza SP2.

Automalli on todella harvinainen, sillä Zlatanin oma on yksi vain 500 kappaleesta, joita myydään ainoastaan Ferrarin eksklusiivisimmille asiakkaille. Zlatan osti auton itselleen syntymäpäivälahjaksi viime vuonna, kun hän täytti 38.

Ruotsalaismediat, Expressen ja Aftonbladet etunenässä, raportoivat tuttuun tapaan kattavasti AC Milanin hyökkääjätähden tekemisistä.

Zlatan ulvotti V12-Ferrariaan lauantaina neljän aikaan iltapäivällä Norrlandsgatanin nurkilla, Tukholman tyyriimmillä postinumeroalueilla. Expressen raportoi, että yhdistettynä näkynä Zlatan ja aniharvinainen Ferrari saivat tavan kansan tuijottamaan – kaksin kerroin. Olihan nähtävillä kertaheitolla kaksi tähteä: Zlatan ja Zlatanin auto.

Ferrarin tehdas aukesi uudelleen 4. toukokuuta, ja uusi Monza SP2 oli ensimmäisten uusien valmistuneiden menopelien joukossa.

– Voimme vain kiittää Zlatan Ibrahimovicia siitä, että tällainen auto kiertää Tukholman kaduilla. Se on superuniikki auto, joiden toimitus asiakkaille on vasta alkanut. Se on helvetin harvinainen, Ruotsin Tekniikan maailman päätoimittaja Marcus Engtröm kertoo Expressenille.

– Kukaan tavis ei voi ostaa tuota autoa. Sinun pitää olla Ferrarin vakioasiakas. Autolle ei ole mitään listahintaa. Ferrarin pitää myös hyväksyä mahdollinen jälleenmyynti.

Kyseinen automalli maksaa autoihin keskittyvän Motor1.com -verkkosivuston mukaan noin 1,75 miljoonaa dollaria (noin 1,6 miljoonaa euroa).

SP2:n V12-moottori yrittää pidätellä sisällään 810 riehuvaa hevosvoimaa. Nollasta sataan pääsee halutessaan alle kolmessa sekunnissa, mutta moinen näytös Tukholman keskustassa toisi jopa Zlatanin kaltaiselle kansallissankarille todennäköisesti hintavan muistutuksen Kissalan pojilta.

Ferrari Monza SP2 Pariisin autonäyttelyssä 2018.

Autointoilijoiden innostuksen ymmärtää, sillä Monza SP2 ja sen sisarmalli SP1 ovat paitsi erittäin harvinaisia lukumäärältään niin myös tyyliltään.

Vaikka Monza on nopea peli, se ei ole pelkästään hurjasteluun tarkoitettu. Retrohenkisissä autoissa ei ole ollenkaan tuulilasia, kattoa tai sivupeilejä. Muotoilu on näyttävää. Aftonbladetin haastattelema Auto, Motor & Sport -lehden päätoimittaja Alrik Söderlind kertoo, että tuulilasittoman auton ajaminen on aivan omanlaisensa kokemus.

– Se on aivan mieletöntä! Olen ajanut halvempia urheiluautoja, joissa ei ole tuulilasia. Se tekee vauhdin tunteesta suuremman. Kaikki aistit kokevat eri tavalla. Kokemus on intensiivinen. Mutta jos ajaa vähänkään kovempaa, niin on pakko olla kypärä päässä. Kukaan ei halua ampiaista suuhun, kun ajaa 100 km/h, Söderlind muistuttaa.

Viime lokakuussa 38 täyttänyt Ibrahimovic ehti vasta tammikuussa palata vanhaan seuraansa AC Milaniin ennen kuin koronaviruspandemia pysäytti kauden. Hyökkääjä teki kolme maalia kahdeksassa ottelussa. Kevään aikana hän on pitänyt kuntoaan yllä Hammarbyn harjoituksissa.