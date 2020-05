Media: Atletico Madridin pakilla koronavirustartunta – pääsarjassa kaksi muutakin positiivista testitulosta

Renan Lodilla on todettu koronavirustartunta.

Espanjan jalkapallojätteihin lukeutuvan Atletico Madridin brasilialaispuolustajalla Renan Lodilla on todettu koronavirustartunta, kertoi muun muassa AS-sivusto perjantaina. Aiemmin perjantaina AS kertoi, että katalonialaisen RAC1-radion mukaan Espanjan pääsarjassa on todettu kaikkiaan kolme positiivista koronavirustestiä. Kakkostasolla tartuntoja on todettu kaksi.

Atleticoon viime kesänä tullut ja tällä kaudella 23 liigaottelua sekä kahdeksan Mestarien liiga -peliä seurassa pelannut Lodi, 22, tunsi oireita maaliskuussa, mutta hän piti niitä vain flunssan aikaansaamina. Seuralle Lodi kertoi oireista, kun hänelle tuli hengitysvaikeuksia. Seura on sen jälkeen tarkkaillut tilannetta, mutta Lodi ja muut pelaajat testattiin vasta tällä viikolla.

Perjantaina Lodin testi todettiin positiiviseksi. Hänellä ei ole ollut viime aikoina oireita, AS kertoi.

Lodi joutuu nyt 10 päiväksi karanteeniin. Hänet testataan sen jälkeen uudelleen ja toiveissa on, että lupaava nuori pakki pääsee tuon jälkeen jälleen harjoittelemaan joukkueen kanssa.