Bundesliigan jatkuminen lähenee! Kauden alku riippuu enää Angela Merkelistä

Mikäli Angela Merkel suo, Saksan Bundesliiga käynnistyy kuukauden sisällä. Ranskassa päädyttiin päinvastaiseen lopputulokseen.

Jalkapallon eurooppalaisiin huippusarjoihin kuuluvan Saksan Bundesliiga saattaa jatkua toukokuun puolessa välissä tai loppupuolella.

Uutistoimisto AFP:n mukaan 16 Saksan eri osavaltioiden urheiluministeriä puoltaa kauden pelaamista loppuun tyhjille stadioneille, mikäli maan hallitus niin linjaa.

– Saksan jalkapalloliigan pitää huolehtia, että peleissä noudetaan tiukimpia mahdollisia hygienia- ja lääketieteellisiä määräyksiä, ministerien julkilausumassa sanotaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel tapaa osavaltioiden johtoa Berliinissä torstaina. AFP:n mukaan toiveissa on, että Merkel myöntää luvan kauden jatkamiselle.

Bundesliiga keskeytettiin 11. maaliskuuta koronaviruspandemian vuoksi. Bundesliiga olisi jatkuessaan ensimmäinen eurooppalainen suuri urheilusarja, joka palaa koronavirustauolta.

Bundesliigan paluulle on jo kasautunut vahvaa poliittista tukea, sillä Saksan terveysministeri Jens Spahn kannattaa sarjan jatkumista. Bundesliigan jatkumista on työnnetty viime viikot eteenpäin kuin lumikolaa. Aiemmin uutisoitiin, että alkuvihellys kuultaisiin jo 9. toukokuuta.

Joukkueilta jäi kymmenkunta ottelua pelaamatta ja sarjaa johti Bayern München. Pelaajat ovat harjoitelleet pienryhmissä jo muutaman viikon ajan.

Saksan Bundesliiga kuuluu Euroopan suurimpiin urheilusarjoihin Englannin Valioliigan, Espanjan La Ligan ja Italian Serie A:n ohella.

Suomalaisista Bundesliigassa pelaavat Leverkusenin maalivahti Lukas Hradecky, Werder Bremenin puolustaja Niklas Moisander ja Augsburgin hyökkääjä Fredrik Jensen.

Joel Pohjanpalo kuuluu Leverkusenin miehistöön, mutta siirtyi tammikuussa lainasopimuksella 2. Bundesliigassa pelaavaan HSV:iin.

Ranskassa ei pelata keväällä eikä kesällä

Saksan naapurimaa Ranska on sen sijaan päätynyt päinvastaiseen johtopäätökseen. Ranskan pääministeri Edouard Philippe ilmoitti tiistaina iltapäivällä, että maan kahta ylintä sarjaa ei käynnistetä kevään eikä kesän aikana. Sarjaa jäi pelaamatta kymmenkunta kierrosta.

Maan jalkapalloliiga oli elätellyt toiveita, että kausi voitaisiin pelata loppuun 17. toukokuuta – 25. kesäkuuta. Tällä hetkellä on vielä epäselvää muun muassa se, jaetaanko Ranskassa mestaruutta ja jaetaanko häntäpään joukkueille lähtöpasseja alemmille sarjatasoille. Liigaa johtaa suurseura Paris Saint Germain 12 pisteellä ennen Marseillea.

Koronavirus on murjonut tilastojen valossa Ranskaa pahemmin kuin Saksaa.

Ranskassa on todettu 166 000 koronavirustartuntaa. Sairauteen kuolleita on yli 23 000. Saksassa sairastuneita on 159 000 ja menehtyneitä 6 000.