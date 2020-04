Tähtimaalivahti Manuel Neuer syyttää Bayern Müncheniä luottamuksen pettämisestä

Manuel Neuer on edustanut Bayern Müncheniä vuodesta 2011.

Manuel Neuerin mielestä Bayern München on pettänyt hänen luottamuksensa.

Maalivahti Manuel Neuerin ja Bayern Münchenin suhde on koetuksella. Maailman parhaaksi maalivahdiksi neljästi valittu moninkertainen Saksan mestari on pistänyt sopimusneuvottelut jäihin seuran kanssa.

Syynä on luottamuspula.

Kicker-lehden mukaan Neuer haluaisi neljän vuoden sopimuksen, Bayern olisi taasen halukas tarjoamaan vain kahden vuoden jatkoa. Tiettävästi Neuer haluaa tuntuvan palkankorotuksen ja tienata noin 20 miljoonaa euroa kaudessa. Se toisi hänet lähelle seuran kärkitienaajiin kuuluvia Lucas Hernandezia ja Robert Lewandowskia.

Osapuolten näkemyserot eivät juurikaan harmita maalivahtia, hänen kerrotaan olevan vihainen toisesta syystä. Kickerin mukaan seuran ja pelaajan suhde on pahasti vaurioitunut, koska Neuer suuttui hänen palkkavaatimuksensa vuotamisesta julkisuuteen.

Neuer kommentoi tilannetta Bildille.

– Kaikki seuran kanssa käymäni neuvottelut on hoidettu aiemmin suurella luottamuksella. Mitään ei koskaan vuodettu julki. Nyt julkisuuteen on tullut jotain yksityiskohtia, eivätkä ne edes useimmiten pidä paikkaansa, Neuer harmitteli.

– Tämä ei ole se Bayern, jonka tunnen. Minulle on tärkeää työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kesken vallitsee luottamus. On utopiaa, että haluaisin viiden vuoden sopimuksen. Olen 34, enkä voi tietää mikä tilanteeni on 39-vuotiaana.

Kickerin mukaan Neuer harkitsee nykyisen sopimuksensa pelaamista loppuun ja seurasta lähtemistä kesällä 2021. Hänet on yhdistetty muun muassa Chelseaan ja Manchester Cityyn.

Neuer on edelleen läheinen Cityn valmentajan Pep Guardiolan kanssa, joka valmensi Bayernia ennen muuttoaan Englantiin.

Bayern katsoo jo tulevaisuuteenkin. Se hankki 23-vuotiaan Alexander Nübelin Schalkesta – samasta seurasta kuin Neuerinkin 2011. Neuer reagoi voimakkaasti puheisiin joiden mukaan Bayern olisi luvannut Nübelille ainakin 10 peliä kauden aikana.

– En ole statisti, olen näyttelijä. Haluan pelata, Neuer sanoi Deutsche Wellen mukaan.

Bayernin johtokuntaan kuuluva entinen tähtimaalivahti Oliver Kahn vakuuttaa, että Neuer on yhä ykkönen.

– Hän on selvästi maailman paras maalivahti. Ei ole mitään vaihtoehtoja.

Neuerin ja Bayern Münchenin neuvottelujen kerrotaan olevan nyt jäissä.