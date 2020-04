Cristiano Ronaldon kotitreeni sai yllättävän käänteen – suloisesta videosta tuli heti nettihitti

”Lapset, antakaa isän tehdä työnsä.”

Koronavirus on ajanut miljoonat ihmiset ympäri maailman työskentelemään kotoa käsin. Huippu-urheilijat eivät ole poikkeus; vaikka urheilutapahtumia ja otteluita on siirretty ja peruttu, urheilijoiden työ jatkuu. Kunnosta on nimittäin pidettävä huolta poikkeustilanteenkin aikana.

Korona-ajan ja sosiaalisen eristäytymisen seurauksena sosiaalinen media on täyttynyt urheilijoiden kotitreenivideoista. Pääsiäismaanantaina oman, suloisen panoksensa julkaisi jalkapallon supertähti Cristiano Ronaldo.

Juventuksen portugalilaistähti on vetäytynyt perheineen kotisaarelleen Madeiralle. Kovakuntoinen hyökkääjä ei vaikuta lipsuvan treenistä. Hän on sosiaalisessa mediassa toistuvasti kehottanut seuraajiaan pysymään aktiivisena. Maanantaina hän sai treeniseuraa kahdesta pienestä lapsestaan.

Alana ja Mateo toimivat ensin hellyttävinä personal trainereina, kun Cristiano-isä teki vatsalihastreeniään. Kun ne hommat olivat valmiina, kaksikko siirtyi seuraavaan tehtäväänsä: heistä tuli suloisia lisäpainoja. Työ vaikutti maistuvan, sen verran iloisia ilmeitä Ronaldon kuntosalilla oli havaittavissa.

– Lapset, antakaa isän tehdä työnsä, Ronaldo kirjoitti sydämien ja hymiöiden kera.

Vähemmän yllättäen suloisesta videosta tuli välitön hitti. Sitä on noin kolmen tunnin aikana ehditty katsoa jo vajaat 13 miljoonaa kertaa. Cristiano Ronaldo on yksi Instagramin seuratuimmista henkilöistä. Hänellä on kuvapalvelussa 212 miljoonaa seuraajaa.

Cristiano Ronaldo ja Georgina Rodríguez ulkoilivat lastensa kanssa Madeiralla maaliskuun lopulla.

Ronaldolla on yhteensä neljä lasta. Vanhin poika Cristiano Jr. on yhdeksänvuotias, Eva, Mateo ja Alana kaksivuotiaita. Kaksoset Eva ja Mateo syntyivät sijaissynnyttäjän avulla. Alana syntyi marraskuussa 2017 Ronaldolle ja tämän puolisolle Georgina Rodríguezille.

Sunnuntaina koko perhe kokoontui yhdessä pääsiäisaterialle.