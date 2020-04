Koronavirukseen sairastuneen Juventuksen tähden Paulo Dybalan tyttöystävä sai jo negatiivisen testituloksen – sitten testi osoitti, että hän on yhä sairas

Paulo Dybalan tyttöystävä kertoi koronatartunnastaan.

Juventuksen argentiinalaistähden Paulo Dybalan ja hänen elämänkumppanillaan Oriana Sabatinin kerrottiin kaksi viikkoa sitten 21. maaliskuuta olevan koronavirus. Torinolaisseura tiedotti asiasta verkkosivuillaan.

Sabatini on nyt kertonut, että sittemmin tehty testitulos oli negatiivinen eli hänen uskottiin parantuneen koronaviruksesta. Vain kaksi päivää myöhemmin Sabatinin testitulos oli taas positiivinen.

Argentiinalaismalli ja -laulaja kommentoi asiaa The Sunin mukaan seuraavasti:

– Tämä osoittaa, kuinka vähän me tiedämme tästä viruksesta. Luulimme saaneemme tartunnan poikaystävän joukkuekaverin (Daniele Ruganin) kautta. Tuntuu kuitenkin oudolta, että siitä on kulunut jo 15 päivää. Ei tunnu järkevältä, että meillä on yhä tartunta, Sabatini ihmetteli.

Diagnoosista huolimatta Sabatinin olo on lähes täysikuntoinen.

– Olemme kuitenkin hyvässä kunnossa ja liki oireettomia. Tunnemme olomme aika hyviksi.

Paulo Dybala, 26, on pelannut Juventuksessa vuodesta 2015 ja tehnyt 152 liigaottelussa 64 maalia. Seuralegenda Alessandro Del Pieron vanhaa kymppipaitaa kantava Dybala on pelannut Argentiinan maajoukkueessa 29 ottelua, joissa hän on tehnyt kaksi maalia.