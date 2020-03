Ex-jalkapallohuippu lataa kylmääviä kommentteja Valko-Venäjän koronatilanteesta – ”Kukaan ei välitä”

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko on kommentoinut maailmanlaajuista kriisiä vähättelevästi.

Siinä missä lähes koko urheilumaailma on pysähdyksissä maailmanlaajuisesti jylläävän koronaviruspandemian vuoksi, yhdessä maassa pallo pyörii vielä normaalisti.

Valko-Venäjä on tällä hetkellä ainoa Euroopan maa, jossa pelataan täyttä häkää ammattilaisjalkapalloa. Maan miesten jalkapallon pääsarjan kausi käynnistyi viime viikolla, ja joukkueet, kuten esimerkiksi monille tuttu BATE Borisov, pelaavat vielä – ja jopa yleisön edessä.

Vähemmän yllättäen kriittisiä äänenpainoja löytyy.

Viime vuoteen uransa päättänyt, muun muassa Arsenalia, FC Barcelonaa ja BATE Borisovia edustanut ex-keskikenttäpelaaja Aleksandr Hleb ihmetteli brittilehti The Sunin haastattelussa Valko-Venäjän liigan ratkaisua.

– Koronavirus on pysäyttänyt Mestarien liigan ja Euroopan liigan. Se on hyvä, koska meidän on yritettävä pysäyttää se. Uefa teki oikean ratkaisun, valkovenäläinen Hleb, 38, sanoi.

Ex-pelaaja sysää kotimaansa tilanteesta vastuun maan presidentin Aleksandr Lukashenkon suuntaan.

– Kaikki tietävät, mitä on tapahtunut Italiassa ja Espanjassa. Tilanne ei näytä hyvältä. Mutta meidän maassamme ihmiset presidentin hallinnossa uskovat, ettei tilanne ole niin äärimmäinen kuin mitä uutisissa sanotaan, Hleb toteaa.

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenkon vastaus maailmanlaajusieen koronaviruskriisiin on ollut toistaiseksi sen vähättely.

Presidentti Lukashenko on kutsunut maailman koronaviruspandemiaa muun muassa "psykoosiksi" ja ehdottanut avuksi työskentelyä maalla. Presidentin mukaan "traktori ja pellot parantavat kaikki". Lukashenko on myös sanonut, ettei Valko-Venäjälle aiota asettaa liikkumisrajoituksia toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Hleb kertoo, että hän pysyttelee perheineen kotona ja yrittää välttää kontakteja. Monet muut ovat hänen mukaansa kuitenkin jatkaneet elämäänsä normaalisti: kadut ja ravintolat ovat täynnä ihmisiä.

– Tuntuu siltä, että Valko-Venäjällä kukaan ei välitä. Se on uskomatonta. Ehkä viikon, kahden päästä lopetamme (jalkapallon). Ehkä meidän presidenttimme vain odottaa, mitä viruksen kanssa tapahtuu, Hleb pohti.

– On hyvin vaikeaa yrittää selittää meidän maamme tilannetta. Kaikki liigat ovat pysähtyneet, mutta täällä ei uskota, että mitään ongelmaa onkaan. Miksi näin on? En tiedä.

Hlebin mukaan jalkapalloilijat ovat jatkaneet harjoittelua normaalisti ja valmistautuneet kauteen koronaviruksesta välittämättä.

– He eivät välitä.

Jalkapallon lisäksi Valko-Venäjällä tahkotaan yhä myös jääkiekkoa. Maan pääsarjassa Extraligassa pelaava suomalaiskiekkoilija Joonas Hurri kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että tilanne on erikoinen.

– Presidentti (Lukashenko) julisti jossain jutussa, että vodkalla ja saunalla kuulemma selviää. Erikoinen heitto, jonka osa ihmisistä uskoo. Se antaa hieman kuvaa siitä, miten täällä suhtaudutaan tähän tautiin, Hurri kertoi.

Maailman koronatilannetta kartoittavan Johns Hopkinsin tietojen mukaan Valko-Venäjällä on raportoitu 81 koronavirustartunnasta. Kuolemia ei tietojen mukaan ole.