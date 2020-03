Juventuksen tähdellä koronavirus – kolmas tartunta seurassa

Paulo Dybalalla on todettu koronavirus.

Paulo Dybalalla on todettu koronavirus.

Argentiinalaisjalkapalloilija Paulo Dybalalla on todettu koronavirus. Dybala, 26, edustaa italialaista Juventusta. Hän on kolmas seuran pelaaja, jonka on kerrottu antaneen positiivisen koronavirusnäytteen.

Juventus kertoi asiasta lauantaina tiedotteessa.

Torinolaisseura on aiemmin ilmoittanut ranskalaisen Blaise Matuidin ja italialaisen Daniele Ruganin tartunnoista. Pohjois-Italian koronatilanne on erityisen huolestuttava.

Dybalan kerrotaan voivan hyvin, oireita ei ole. Hän on ollut eristäytyneenä 11. maaliskuuta lähtien.

Dybala kertoi tartunnasta myös itse Instagram-tilillään. Argentiinalaispelaaja kertoi, että myös hänen tyttöystävällään Oriana Sabatinilla on todettu koronatartunta.

– Onneksi olemme molemmat täydellisessä kunnossa, Dybala kirjoitti.

Hyökkääjänä pelaava Dybala on edustanut Juventusta vuodesta 2015 lähtien.

Hän on tehnyt tällä kaudella Italian Serie A:ssa seitsemän maalia.

Argentiinan miesten maajoukkueessa hänellä on tilillään 29 ottelua. Dybala oli mukana Argentiinan joukkueessa toissa vuoden MM-kisoissa ja Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa Copa Americassa viime vuonna.