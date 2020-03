Ensimmäinen La Ligan pelaaja kertoi Instagramissa: ”Minulla on koronavirus”

Garay on ensimmäinen Espanjan jalkapallon pääsarjan pelaaja, jonka tiedetään sairastuneen virukseen.

Jalkapallojoukkue Valencian argentiinalaispuolustaja Ezequiel Garay, 33, on sairastunut koronavirukseen. Hän on ensimmäinen Espanjan jalkapallon pääsarjan La Ligan pelaaja, jonka tiedetään sairastuneen virukseen, kertoo espanjalainen AS-urheilulehti.

– Vuosi 2020 ei ole alkanut hyvin. Minulla on koronavirus. Oloni on hyvä, ja nyt minun pitää vain toimia lääkärien ohjeiden mukaan. Olen tällä hetkellä karanteenissa, Garay kertoi Instagramissa.

Heti ei ollut selvää, olivatko jotkut muut Valencian joukkueen pelaajat altistuneet.

Garay sai helmikuun alussa pahan polvivamman, jonka on laskettu pitävän hänet pois pelikentiltä noin puoli vuotta. Garay siirtyi Valeciaan Pietarin Zenitistä vuonna 2016.