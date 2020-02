Tuhannen ottelun mies! Ronaldo maalasi juhlaottelussaan ja sivusi samalla kunnioitettavaa ennätystä

Cristiano Ronaldon maaliputki venyi lauantaina 11 ottelun mittaiseksi.

Italialaisen jalkapalloseura Juventuksen portugalilaistähti Cristiano Ronaldo juhlisti ammattilaisuransa tuhannetta ottelua maalilla, kun Juve kaatoi sarjajumbo SPAL:n 2–1 Serie A:ssa lauantaina.

Ronaldo, 35, sivusi samalla ennätystä tekemällä maalin 11. peräkkäisessä Serie A -pelissä, nousten tilastossa Gabriel Batistutan (vuosina 1994–95) ja Fabio Quagliarellan (vuonna 2019) rinnalle.

Ronaldo on tehnyt tällä kaudella 25 maalia kaikki kilpailut mukaan lukien. Yhdentoista pelin putkessaan hän on osunut 16 kertaa, ja 21 liigamaalillaan hän on viisi maalia tilastokärki Ciro Immobilea perässä.

Juven sarjajohto Lazioon on neljä pistettä ja Interiin kuusi pistettä. Lazio kohtaa sunnuntaina Genoan vieraissa ja Inter isännöi Sampdoriaa.