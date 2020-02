Kolumni: Soihtujen valo ja varjo

Pyrotekniikka on jo vuosien ajan ollut kestokiista Saksassa, kirjoittaa Johanna Nordling.

Hampurissa tehtiin historiaa lauantaina, kun 2. Bundesliiga-ottelussa Hampurin SV:n ja Karlsruhen välillä käytettiin pyrotekniikkaa luvallisesti. HSV-fanit saivat jalkapalloliitolta ja kaupungin viranomaisilta luvan sytyttää ottelun alussa kymmenen savupatruunaa pohjoiskatsomon edessä palokunnan valvoessa tilannetta. Seuravärejä sinistä, mustaa ja valkoista savuttaneet patruunat yhdistyivät katsomokoreografiaan, ja saivat aikaan näyttävän shown pelin alkuun.

Kyseessä oli kokeilu. Eräänlainen kompromissi. Ilotulitteet, erilaiset soihdut ja savut, ovat kiellettyjä Saksan jalkapallokatsomoissa, mutta aktiiviset ultrafanit näkevät ne tärkeänä osana kannatuskulttuuriaan ja sytyttävät niitä silti. Tällöin tietysti ilman palokunnan valvontaa, keskellä fanikatsomoa, mikä lisää loukkaantumisriskiä.

***

Pyrotekniikka on jo vuosien ajan ollut kestokiista Saksassa aktiivisten, nuorista koostuvien ultrafaniryhmien, seurojen ja futisliiton välillä. Se on johtanut rangaistusten ja uhkien kierteeseen.

Vaikka stadionin portilla tehdään turvatarkastuksia, fanit onnistuvat salakuljettamaan soihtuja katsomoon, jossa he sitten sytyttävät niitä naamioituneina. Jalkapalloliitto reagoi antamalla sakot seuralle tämän fanien luvattomasta soihduttelusta. Seura puolestaan yrittää löytää pyrotekniikkaa käyttäneet fanit, maksattaa heillä sakot ja jakaa stadionkieltoja, joskus jopa kokonaisille ryhmille.

Jokaista fanin saamaa rangaistusta seuraa kuitenkin vastaus. Solidaarisesti toisiaan puolustavat ultrafanit soihduttavat seuraavassa pelissä vielä enemmän – ja näin kierre on valmis.

***

Luvallinen ja valvottu pyrotekniikka Hampurin tapaan voisi olla osa kiistan ratkaisua. Muitakin keinoja etsitään, ennen kaikkea teknisiä.

Saksassa testattiin jo viime kesänä Tanskassa kehitettyä ”kylmää pyrotekniikkaa” eli soihtuja, joissa palaa yli 2000 asteeseen kuumenevan magnesiumin sijasta viileämmin palava nitroselluloosa. Testit eivät sujuneet kuitenkaan tyydyttävästi, sillä soihtujen lämpötila nousi yli 500 Celsius-asteen, niitä ei saanut vedellä sammumaan, ne sytyttivät helposti vaatteita ja hiuksia sekä sisälsivät myrkyllisiä kaasuja.

Pyrotekniikan käyttö jalkapallokatsomossa on näyttävää mutta vaarallista. Lisäksi se on kiellettyä, mutta tunnetusti kaikki kielletty kiehtoo nuoria. Siksikin soihtujen täyskielto on huono ratkaisu.

Edelliskaudella Saksassa loukkaantui 53 fania pyrotekniikan takia kolmen ylimmän jalkapalloliigan otteluissa, joissa kävijöitä oli yhteensä noin 21 miljoonaa. Se ei ole paljon, mutta jokainen loukkaantunut on liikaa.

Ja vielä...

Hampurin SV joutui maksamaan viime vuosina satojatuhansia euroja sakkoja faniensa luvattoman pyrotekniikan käytön takia. Ennen kaikkea soihtuja käyttävät ultrafanit, jotka ovat pääosin nuoria. Heitä taas kritisoivat monet vanhemmat kannattajat. Pyrotekniikka jakaa näin monessa seurassa kannattajakunnan kahtia.