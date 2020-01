VAR-tuomarointia ei ainakaan vielä pariin vuoteen Ruotsin Allsvenskaniin

VAR on käytössä jo useammassa jalkapallosarjassa.

Jalkapallossa alaa vallannut VAR-videotuomarointi ei tule Ruotsin jalkapalloon ainakaan vielä tänä tai ensi vuonna.

Ruotsin jalkapallon pääsarja Allsvenskanin ja kakkostaso Superettanin seurojen yhteenliittymä SEF kertoi maanantaina, että VAR:n käyttöönotto vaatii vielä tarkkaa pohdintaa ja systeemi voisi debytoida Ruotsissa aikaisintaan kaudella 2022.

– Emme halua suinpäin syöksyä mihinkään. On tärkeää, että asiaa tutkitaan kunnolla ennen kuin päätös tehdään, SEF:n pääsihteeri Mats Enquist painottaa.

– VAR:lla on vaikutuksensa jalkapalloon, se on selvä. Sekä hyvässä että pahassa. Joten haluamme hyvin työstetyn pohjan päätökselle, ja sen myötä myös kannattajilla on sanansa sanottavana joko seurojensa tai (jalkapallokannattajien yhdistyksen) SFSU:n kautta.