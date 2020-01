Kolumni: Hype on tuonut Erling Hålandille rahaa – nyt on enää tehtävä ura

Erling Håland valitsi Borussia Dortmundin, koska seurasi lupasi hänelle peliaikaa, kirjoittaa Johanna Nordling.

Kun viimeksi nuori, norjalainen huippulupaus sai jalkapallomaailman polvilleen, jättiodotukset tulevasta supertähdestä osoittautuivat liian aikaisiksi, ehkä jopa lopulta turhiksi.

Martin Ödegaard oli vasta 16-vuotias allekirjoittaessaan sopimuksen Real Madridin kanssa talvella 2015, mutta pian kävi selväksi, että loikka oli liian suuri. Ödegaard kiersi lainaseuroja ja vasta tänä syksynä Real Sociedadissa hän on nousemassa joukkueensa johtohahmoksi.

Ödegaardin tarinaa oli vaikea olla muistamatta, kun vuodenvaihteessa otsikot huusivat 19-vuotiaan, että norjalainen superlupaus Erling Håland siirtyy Borussia Dortmundiin. Maaleja Red Bull Salzburgissa mättänyt Håland nousi Ödegaardin tapaan hetkessä tähtitaivaalle, ja hänen perässään oli suurseuroja Manchester Unitedista alkaen. Mutta olivatko odotukset turhan suuria? Oliko Dortmund oikea askel?

***

Nuorten urheilijoiden kehitystä on vaikea ennustaa, joten Hålandin uraa voimme vain aavistella. Hän on 194-senttinen, nopea ja dynaaminen keskushyökkääjä, joka osaa laukoa molemmilla jaloillaan. Ominaisuuksiensa puolesta hänellä on ainekset loistouraan.

Parannettavaakin riittää. Pituudestaan huolimatta Håland ei ole kovin hyvä pääpelaaja, sillä hän kasvoi teininä äkkiä 17 senttiä eikä sitä ennen juuri harjoitellut puskuja. Lisäksi hänen täytyy parantaa pallonkäsittelynopeuttaan ja ensimmäistä kosketustaan.

Nuorukaisen pääkoppa vaikuttaa kuitenkin vahvalta. Kun Dortmund tarkkaili intensiivisesti Hålandia viime vuosina – 17-vuotiaiden poikien PM-kisoista lähtien – seura kiinnitti erityistä huomiota siihen, kuinka norjalaislahjakkuus reagoi epäonnistumisiin ja millaista hänen kehonkielensä oli vaikeissa tilanteissa. Ja Dortmund oli näkemäänsä tyytyväinen.

Håland valitsi keltamustan suurseuran ennen kaikkea siksi, että se lupasi hänelle peliaikaa – ja se on nuorelle pelaajalle tärkeintä. Dortmund tarvitsee keskushyökkääjän, sillä sen ainoa kärki Paco Alcácer on loukkaantumisherkkä ja halukas siirtymään pois.

***

Borussia on viime vuosina profiloitunut seuraksi, jossa nuoret poikkeuslahjakkuudet pelaavat paljon ja kehittyvät. Esimerkkeinä Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski tai Jadon Sancho, jonka markkina-arvo oli kaksi vuotta sitten vielä viisi miljoonaa euroa, kun se nyt on 120 miljoonaa.

Ja toki syy siirtoon oli se, että Håland sai rutkasti rahaa ja hänen isänsä sekä agenttinsa miljoonapalkkiot. Rahaa hypetys on siis jo norjalaislupaukselle tuonut, nyt on enää tehtävä ura, eikä se ole välttämättä nopeaa ja helppoa.