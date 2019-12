Norjalaissensaatio Erling Braut Håland, 19, siirtyy Borussia Dortmundiin

Erling Braut Hålandin jatkaa uraansa Bundesliigassa.

Tällä kaudella roppakaupalla maaleja mättänyt Erling Braut Håland, 19, siirtyy itävaltalaisesta Salzburgista Saksan Bundesliigan suurseuraan Borussia Dortmundiin.

Saksalaisseura kertoi kotisivuillaan tehneensä nuoren norjalaisjalkapalloilijan kanssa kesään 2024 kestävän sopimuksen.

Håland on kohauttanut tällä kaudella jalkapallomaailmaa huimalla maalivireellään. Hän on Mestarien liigan maalipörssissä kakkossijalla viimeisteltyään kuudessa ottelussa kahdeksan osumaa. Itävallan pääsarjassa maaleja on kertynyt 14 ottelussa 16.

Kookkaan norjalaishyökkääjän huhuttiin siirtyvän Englannin Valioliigan Manchester Unitediin, jota valmentaa hänen maanmiehensä Ole Gunnar Solskjär. Hålandin tie vie kuitenkin Dortmundiin, joka on Bundesliigassa tällä hetkellä neljäntenä.

Dortmund kertoi kotisivuillaan, että Hålandin on määrä liittyä joukkueen mukaan 3. tammikuuta Marbellan harjoitusleirillä.