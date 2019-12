Media: Edinson Cavani vaihtaa PSG:stä Atletico Madridiin

Uruguaylaistähti siirtymässä Espanjaan.

Läpi uransa maaleja urakalla mättänyt uruguaylaishyökkääjä Edinson Cavani siirtyy Espanjan jalkapalloliigan huippuihin lukeutuvaan Atletico Madridiin, kertoi italialaismedia espanjalaislehti AS:n mukaan. Cavani, 32, jättää ranskalaisjätti PSG:n mahdollisesti jo alkavalla tammikuun siirtokaudella. Sopimus Atleticon kanssa olisi kolmevuotinen.

Cavanin uratilastot ovat vaikuttavia: Italiassa Palermossa ja Napolissa yhteensä 141 maalia, PSG:ssä 196 maalia ja Uruguayn maajoukkueessa 50 osumaa. Tällä kaudella Cavani on kuitenkin pudonnut peliminuuteilta PSG:ssä, hän on pelannut vain kahdeksassa liigaottelussa ja viimeisin liigamaali on elokuulta.

Cavania ovat kiusanneet eri vammat, mutta nokkimisjärjestyksessä edellä olevat hyökkääjät myös ovat PSG:ssä melkoiset: Kylian Mbappe, Neymar ja Mauro Icardi.