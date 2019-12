Yksi tilasto kertoo kaiken maalitykki Robert Lewandowskin hurjasta kaudesta

Robert Lewandowski on hurjassa maalivireessä.

Puolalaiskärki oli hieman harmissaan, kun hän ohitti kaikkien aikojen maalipörssissä entisen valmentajansa.

Jalkapallon Saksan Bundesliigan maaliennätystä jahtaava Robert Lewandowski aikoo kartuttaa maalitiliään vielä ennen talvitaukoa. Lewandowski on tehnyt syyskaudella 19 täysosumaa eli yhden enemmän kuin Bayern Münchenin lauantainen vastustaja Wolfsburg. Keskikastissa majaileva Wolfsburg on päästänyt vain 16 maalia, mikä on sarjan pienin lukema.

Lewandowskilla on hyviä kokemuksia Wolfsburgin kohtaamisista, kun hän on tehnyt 18 ottelussa 21 maalia. Huippuhetki osui syksyyn 2015, jolloin Lewandowski viimeisteli viisi maalia yhdeksässä minuutissa Wolfsburgin verkkoon.

Tällä viikolla Lewandowski teki jo yhden liigamaalin, kun hän viimeisteli Bayernin avausosuman Freiburgin verkkoon. Täysosuma oli puolalaiselle 221:s, ja hän nousi kolmanneksi Bundesliigan kaikkien aikojen maalipörssissä. Lewandowski ohitti Bayernissa pelanneen ja seuraa valmentaneen Jupp Heynckesin.

– On kunnia ohittaa tällainen legenda, ja olen iloinen siitä. Toisaalta olen myös vähän pahoillani, koska hän oli valmentajani ja teimme todella hyvin hommia yhdessä, Lewandowski kommentoi Bayernin verkkosivuilla.

Korkeampiin sijoihin on reilusti matkaa. Klaus Fischerillä on 268 ja kaikkien aikojen maalitykki Gerd Müllerillä 365 täysosumaa Bundesliigassa. Lewandowskilla, 31, on vielä jäljellä hyviä pelivuosia, mutta ainakin Müllerin lukemat vaikuttavat saavuttamattomilta.

Yhdessä tilastossa Lewandowski voisi Müllerin saavuttaa. Müller viimeisteli kaudella 1971–72 ennätykselliset 40 maalia, joten Lewandowskin tämän kauden tahti riittäisi hätyyttelemään ennätystä.