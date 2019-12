Camp Noun edustalle ilmestynyt teksti kertoo jännitteistä – Barcelonan ja Real Madridin kohtaamisessa tiukat turvatoimet

FC Barcelonan ja Real Madridin kohtaaminen jalkapallon Espanjan liigassa on superkiinnostava ottelu niin urheilullisista kuin poliittisistakin syistä.

Barcelonan ja Real Madridin välinen ottelu, El Clásico, on aina eurooppalaisen jalkapallokalenterin huippuhetki.

Keskiviikkoiltana Barcelonan Camp Noulla pelattava kamppailu on kuitenkin erityisen kutkuttava. Joukkueet ovat ennen kohtaamistaan La Ligan kärjessä tasapisteissä. Kummallakin on kasassa 35 pistettä, mutta Barcelona pitää kärkipaikkaa pari osumaa paremman maalieron turvin.

Tilastojen valossa kauden ensimmäisellä El Clásicolla on suuri vaikutus siihen, kuka nostaa mestaruuspokaalia keväällä. Viimeisen 15 vuoden aikana kauden ensimmäisen El Clásicon voittaja on 10 kertaa kruunattu myös Espanjan mestariksi.

Kerran mestaruuden on voittanut Atlético Madrid (kaudella 2013–2014) ja kaksi kertaa ensimmäinen klassikko on päättynyt tasapeliin. Viime vuodet Espanjan herruus on kuulunut Barcelonalle. Real Madrid on pystynyt voittamaan Barcelonan La Ligassa viimeksi yli kolme ja puoli vuotta sitten.

Keskiviikkoiseen otteluun tuo lisäjännitettä Katalonian poliittinen tilanne. Peli piti pelata jo lokakuun lopussa, mutta se päätettiin siirtää joulukuulle. Syynä siirrolle olivat mellakoiksi yltyneet mielenosoitukset Barcelonassa ja muualla Kataloniassa.

Muun muassa tie- ja lentoliikennettä halvaannuttaneet mielenosoitukset leimahtivat, kun Espanjan korkein oikeus tuomitsi Katalonian itsenäistymishankkeen johtajia vankilaan 9–13 vuodeksi. El Clásicon turvatoimet ovat illalla erityisen tiukat, mielenilmauksia odotetaan ja jopa pelin uudesta siirrosta on huhuttu.

Tilanne on jännitteinen. Tiistaina Camp Noun edustalle oli ilmestynyt maahan kirjoitettuna sana Independencia, itsenäisyys.

– Uskomme, että ottelu pelataan. Tapahtuman ympärillä riittää puhetta, mutta ihmiset haluavat lopulta vain nähdä hyvän jalkapallopelin, Real Madridin päävalmentaja Zinedine Zidane totesi Marcalle.

FC Barcelonan kotistadionin edustalle oli eilen ilmestynyt mielenilmaus Katalonian itsenäisyyden puolesta.

Turvamies päivysti vahtikoiran kanssa Camp Noun edustalla. El Clásicon turvatoimia on kiristetty entisestään.

Madridin ruoriin maaliskuussa palannut Zidane on saanut Los Blancosin pelin kulkemaan jälleen paremmin hankalampien vaiheiden jälkeen.

Espanjalaismedia on hehkuttanut 21-vuotiasta uruguaylaista keskikenttäpelaajaa Federico Valverdeä, jolle Zidane on uskonut rohkeasti paljon peliaikaa. Real on pelannut kaikki kilpailut lukuun ottaen 11 peräkkäistä tappiotonta ottelua. Viime sunnuntaina putken jatkuminen vaati Karim Benzeman tasoitusmaalin lisäajan kuudennella minuutilla Valenciaa vastaan.

– Tiedämme, kuka meillä on vastassa. Heillä on (Lionel) Messi, mutta meilläkin on omat aseemme, Zidane summasi. Ranskalaisen arsenaalissa ei tällä kertaa kuitenkaan ole Eden Hazardia, joka kärsii nilkkavammasta.

Barcan supertähti Lionel Messi on ollut tällä kaudella loistava. Se on ikivihreä lause – kuin sanoisi, että verot muuten pitää maksaa. Joulukuussa Messi on esimerkiksi voittanut jo kuudennen Ballon d’Orinsa ja laukonut häikäisevän hattutempun Sevillan verkkoon. Messi jakaa La Ligan maalipörssin kärkipaikkaa Benzeman kanssa. Argentiinalainen on ampunut 12 maalia 11 ottelussa.

Viime viikonloppuna Barcan maaleista vastasivat tosin Luis Suarez ja Antoine Griezmann, kun joukkue jäi 2–2-tasapeliin Real Sociedadin vieraana. Ernesto Valverden valmentama Barcelona ei ole ennen Real-kohtaamista hävinnyt sitten marraskuun alun.

– Real pelaa Camp Noulla eri tavoin kuin kotonaan. Joukkue puolustaa syvemmältä ja iskee nopeiden pelaajiensa johdolla vastaan, Messi analysoi päivän ottelua Marcalle.

– Siksi Barcelonassa pelattavat El Clásicot ovat meille hankalampia.

Pelataanko ottelu kotikentällä vai vieraissa, on Messille loppujen lopuksi se ja sama. Argentiinalaisikoni johtaa El Clásicoiden kaikkien aikojen maalipörssiä 26 maalilla 41 ottelussa.

Osuuko Lionel Messi (oik.) taas El Clásicossa? Maalintekotaitoa on myös Luis Suarezilla.

Parjattu Bale Realin jokerikortti?

Barcelona pelkää Real Madridin nopeita vastahyökkäyksiä illan El Clásico -suurkamppailussa. Realin valmentaja Zinedine Zidane vihjasi, että hänen jokerikorttinsa Barcelonan puolustuksen sekoittamiseksi voisi olla lihasvammoistaan toipunut laitahyökkääjä Gareth Bale.

Bale, jalkapallomaailman tunnetuin golf-harrastaja, on ollut huomion keskipisteenä Realissa läpi kauden.

Balea oltiin jo kauppaamassa Kiinaan kesällä, kun Zidane oli ilmoittanut, että kovapalkkaisen walesilaisen olisi parempi vaihtaa maisemaa. Siirto ei kuitenkaan toteutunut.

Onko Gareth Bale (edessä) keskiviikkona Realin avauskokoonpanossa?

Bale aloitti kauden Espanjassa hyvin, kun hän esimerkiksi syyskuun alussa viimeisteli Realin molemmat maalit Villareal-tasapelissä. Vajaa kuukausi sitten Balen ja madridistojen rakkauteen tuli kuitenkin lisäryppyjä. Bale juhli Walesin paikkaa EM-kisoissa kantamalla maansa lippua, johon oli kirjailtu sanat: ”Wales. Golf. Madrid. Tässä järjestyksessä.” Madrid-kannattajat toivottivat Balen tervetulleeksi seuraavassa kotiottelussaan raivokkaalla vihellyskonsertilla.

Tänään Balella on mahdollisuus saada vaihteeksi suosionosoituksia. Paikka avauskokoonpanossakaan ei espanjalaismedian mielestä ole mahdottomuus.

– Riidat ovat historiaa. Bale on yksi meistä, tärkeä pelaaja, ja hän on aina osoittanut sen, Zidane sanoi Barcelona-ottelun alla AS:lle.

– Hän on palannut harjoituksiin, on käytettävissä ja valmistautuu otteluun, kuten kaikki muutkin. En epäile häntä yhtään.

Barcelona–Real Madrid keskiviikkona klo 21. C More Sport 1 näyttää ottelun.