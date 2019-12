Ilta-Sanomien ja Urheilulehden kirjeenvaihtaja Johanna Nordling perkasi Bundesliigan suomalaispelaajien syyskauden.

Joulu ja Bundesliigan talvitauko ovat jo ovella, joten on aika tarkastella, kuinka kilttejä sarjan suomalaispelaajat ovat syyskauden aikana olleet.

Vahvimman esityksen tarjoili jälleen Leverkusen-vahti Lukas Hradecky. 30-vuotias ”Luke” on perinteisen Kicker-rankingin mukaan Bundesliigan tämän kauden kuudenneksi paras pelaaja.

Lukas Hradecky

Huuhkajat-vahdin valtteja ovat laatu ja luotettavuus maalivahtipelin joka osa-alueella. Hradecky on esittänyt uskomattomia lähitorjuntoja, hallinnut suvereenisti ilmatilaa ja avannut taitavasti peliä jalallaan – lukuun ottamatta Mestarien liiga -debyytin pahaa harhasyöttöä.

Tämä syksy oli Hradeckyn uran ikimuistoisin ja vaativin. Hän kuului Huuhkajien EM-unelman kantaviin voimiin mutta Mestarien liigassa hän sai huomata, että kehitysvaraa on yhä. Se motivoi äärimmäisen kunnianhimoista veskaria.

Ensi viikonloppuna alkava joulutauko tulee Hradeckylle tarpeeseen, sillä syyskauden ottelumäärä on ollut huima: 29 peliä neljän kuukauden aikana. Tuon urakan jälkeen Luke on jouluoluensa ansainnut.Toisin kuin Hradeckylle, FC Augsburgin Fredrik Jensenille joulutauko tulee huonolla hetkellä. 22-vuotias suomalainen on juuri päässyt hyvään vireeseen ja noussut vihdoin FCA:n avaukseen.

Fredrik Jensen

Perjantaina Hoffenheimissa ”Pikku” iski uransa ensimmäisen maalinsa Bundesliigassa, kun hän spurttasi läpijuoksuun ja tuikkasi pallon maalivahdin jalkojen välistä verkkoon.

Jensen jäi syksyllä usein kokoonpanon ulkopuolelle, mutta taisteli itsensä avaukseen klassista tietä: hurjilla treeniesityksillä. Augsburg-koutsi Martin Schmidt kehuikin taannoin Huuhkajien nuoren pelaajan ”brutaalia fyysistä potentiaalia”.

Augsburgin pelitavassa Jensen urakoi kymppipaikalla, prässää valtavasti pallottomana ja käyttää nopeuttaan heti, kun pallo saadaan ryöstettyä. Hänen nouseva kuntonsa ja kohoava itseluottamuksensa lupaavat hyvää kevättä ja tulevia EM-kisoja ajatellen.Leverkusenin Joel Pohjanpalon, 25, ja Werder Bremenin Niklas Moisanderin, 34, syksyt ovat sen sijaan olleet kuntoutuksen värittämiä.

Pohjanpalo pelasi vain yhden minuutin Bundesliigassa, mutta tärkeintä hänen tilanteessaan on se, että vakava luumustelma nilkassa parani vihdoin. Kevätpuolella jokainen peliminuutti olisi ”Jollelle” plussaa – kenties hän lähtee jopa lainalle hankkimaan peliaikaa.

Niklas Moisander

Werder-kapteeni Moisander puolestaan kärsi hankalasta pohjevammasta, ja hänen poissa ollessaan bremeniläiset valahtivat putoamiskamppailuun. Nyt ”Nikke” on jälleen terve ja vihreiden ykköstoppari. Werder tarvitsee häntä huippukunnossa, ja kenties hänet nähdään EM-kisoissakin, jos hän pysyy terveenä ja jos Markku Kanerva haluaa Huuhkajien alakertaan taitavan pelinavaajan.

Ja vielä...

Myös Saksan nelossarjatasolla eli alueliigoissa nähdään suomalaisia. Hyökkääjä Tobias Fagerström, 19, iski syksyllä seitsemän maalia ja syötti kolme osumaa Hampurin SV:n kakkosjoukkueelle – ja saman tilin teki Fürstenwalden kärki Kimmo Hovi, 25. Offenbachin keskikenttämies Matias Pyysalo, 24, pelasi 13 ottelussa ja laukoi kaksi maalia.

