Italialaislehden otsikko jalkapallon ”Black Fridaysta” saa murskakritiikkiä – ”Täysin häpeällistä”

Italialaisen urheilulehden Corriere dello Sportin kansikuva on herättänyt jättikritiikkiä jalkapalloa seuraavassa maailmassa. Italialaislehti ennakoi perjantaista Serie A:n kohtaamista Interin ja AS Roman välillä suurella otsikolla ”Black Friday” eli ”Musta perjantai”.