Lionel Messi teki taas uuden ennätyksen – espanjalaismedia huomasi merkittävän muutoksen FC Barcelonan tähden taidoissa

Eurosarjat

Lionel Messi teki taas uuden ennätyksen – espanjalaismedia huomasi merkittävän muutoksen FC Barcelonan tähden





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Video: Lionel Messin lauantainen hattutemppu. Jos video ei näy selaimellasi, klikkaa tästä https://twitter.com/sportbladet/status/1193485867421224961 .