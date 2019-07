Poliisi varoittaa liikennekatkoista kantakaupungissa – satoja pelättyjä futisfaneja saapuu Helsinkiin keskiviikkona

Eurosarjat

Poliisi varoittaa liikennekatkoista kantakaupungissa – satoja pelättyjä futisfaneja saapuu Helsinkiin keskivii





Poliisi varautuu yleisiin järjestyshäiriöihin ja liikenneruuhkiin keskiviikkona Helsingissä pelattavan HJK:n euro-ottelun yhteydessä.Helsinkiläisseura saa vastaansa Mestarien liigan toisen karsintakierroksen ottelussa serbialaisen Punaisen tähden, joka hankki itselleen otolliset asemat keskiviikon otteluun kaatamalla HJK:n kotikentällään viime viikolla 2–0.Punaisen tähden kannattajat ovat kuuluisia intohimoisen kannustuksen lisäksi aggressiivisesta käyttäytymisestään. Serbiasta matkustaa Helsinkiin noin 200 vierasfania. Heitä odotetaan saapuvan myös Suomesta ja muualta Euroopasta. Kaikkiaan vierasfaneille on varattu noin 500 paikkaa.Viime syksynä Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) kielsi Punaista tähteä myymästä kannattajilleen lippuja Mestarien liigan lohkovaiheen vierasotteluihin Liverpoolia ja PSG:tä vastaan. Serbijoukkueen kannattajat olivat sitä ennen rikkoneet järjestyssääntöjä turnauksen viimeisellä karsintakierroksella RB Salzburgia vastaan.– Kyseessä on iso yleisötapahtuma. Poliisi varautuu mahdollisiin liikenneruuhkiin ja järjestyshäiriöihin. Turvallisuusjärjestelyt saattavat aiheuttaa liikennekatkoja ottelupaikan läheisyydessä ja kantakaupungissa, Kujala totesi poliisin tiedotteessa.Poliisi kehottaa ihmisiä suosimaan julkista liikennettä ja varaamaan reilusti aikaa paikalle saapumiseen. Myös HJK:n kannattajia on tulossa paikalle runsaasti. Seura kertoo myyneensä fanipäädyn loppuun. HJK:n fanit aikovat marssia Helsingin keskustasta stadionille klo 18 alkaen.HJK:n ja Punaisen tähden välinen ottelu alkaa kello 19. Jos HJK ei onnistu nousemaan otteluparin voittoon, joukkueen eurotaival jatkuu Euroopan liigan karsinnoissa.