Eurosarjat

Huuhkajien maalivahti kaupattiin huippusarjaan – teki kolmivuotisen sopimuksen

Italian Serie A:n nousijaseura Brecia Calcio osti Jesse Jorosen maalilleen.

https://twitter.com/BresciaOfficial/status/1149317652017569794

