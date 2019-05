Eurosarjat

Union Berlin teki historiaa – nousi ensimmäisen kerran Bundesliigaan

Berliiniläisseura Union Berlin varmisti maanantai-iltana nousun Saksan korkeimmalle sarjatasolle. Union pelasi 0–0-tasapelin VfB Stuttgartia vastaan ja pudotti stuttgartilaisseuran 2. Bundesliigaan vierasmaalisäännön perusteella. 1. osaottelu oli päättynyt Stuttgartissa 2–2.Unionille ensi kausi on historian ensimmäinen Saksan 1. Bundesliigassa. Unionin lisäksi 1. Bundesliigaan nousevat ensi kaudeksi 1. FC Köln ja SC Paderborn.Union Berlin on lähtöisin Saksan pääkaupungin itäisistä osista ja se on tunnettu läheisestä suhteestaan kannattajiinsa.