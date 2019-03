Eurosarjat

AIK:n valmentaja suomalaislupaus Saku Ylätuvasta – ”Jännittävä pelaaja, josta paljon iloa”

Ruotsin jalkapallon pääsarja alkaa sunnuntaina. Yksi sarjan mielenkiintoisimmista suomalaispelaajista on AIK:n Saku Ylätupa https://www.is.fi/haku/?query=saku+ylatupa , joka siirtyi seuraan talvella Ajaxin reservijoukkueesta. IS kysyi AIK:n päävalmentaja Rikard Norlingilta https://www.is.fi/haku/?query=rikard+norlingilta hänen näkemyksiään uudesta suojatistaan.– Saku on todellakin uusi pelaaja minulle. Olen opetellut tuntemaan häntä. Hän on upea hyökkäävä pelaaja. Etsin hänelle oikeaa paikkaa joukkueessa. Hänen on opittava joukkueen pelitapa. Hän on jännittävä pelaaja, josta tulee olemaan paljon iloa, Norling sanoi.

Onko hän valmis pelaamaan avauskokoonpanossa?

– Ehdottomasti.

Näetkö hänet hyökkääjänä, keskikenttäpelaajana vai jopa laidalla?

– Hyvä kysymys! Yritän oppia tuntemaan häntä ja löytämään hänelle parhaan mahdollisen paikan joukkueessa.

Olet työskennellyt monien suomalaispelaajien kanssa AIK:ssa. Minkälaista heidän kanssaan on tehdä töitä?

