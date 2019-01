Eurosarjat

Kommentti: Hurjat luvut kertovat kaiken – Teemu Pukki pelaa vuosikymmenen kovinta suomalaiskautta

Suomalaispelaajien tehokkaimmat kaudet eurokentillä Jari Litmanen 1993-1994 Ajax (HOL) 26 Shefki Kuqi 2004-2005 Ipswich (ENG2) 19 Mikael Forssell 2003-2004 Birmingham (ENG) 17 Teemu Pukki 2018-2019 Norwich (ENG2) 17 Mixu Paatelainen 1992-1993 Aberdeen (SCO) 16 Antti Sumiala 1995-1996 NEC Nijmegen (HOL) 14 Roman Eremenko 2014-2015 TsSKA Moskova (RUS) 13 Kasper Hämäläinen 2014-2015 Lech Poznan (POL) 13 Berat Sadik 2014-2015 Thun (SUI) 12 Jonatan Johansson 2000-2001 Charlton (ENG) 11 Njazi Kuqi 2011-2012 Panionios (GRE) 10 Mika Lipponen 1987-1988 Twente (HOL) 10 Kari Ukkonen 1985-1986 Cercle Brugge (BEL) 10

Video: Teemu Pukin lauantainen maali kärkiottelussa Sheffield Unitedia vastaan.