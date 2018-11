Eurosarjat

Sami Hyypiä on palaamassa valmennustöihin – ”Ei ole kiistetty, eikä vahvistettu”

Sami Hyypiä on ehdolla Kalmar FF:n päävalmentajaksi, kertovat ruotsalaislehdet.

