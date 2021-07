Englannin tähtipakki kertoi isänsä kauhunhetkistä EM-finaalissa – tallautui huligaanien jalkoihin: ”Hänen oli vaikea hengittää”

EM-finaalin lieveilmiöt puhuttavat Englannissa edelleen.

Sunnuntaina Lontossa Wembleyn stadionilla pelattiin hieno EM-finaali, jossa Italia päihitti Englannin rangaistuspotkukilpailussa.

Finaalitunnelmaa kuitenkin synkensi useiden englantilaisfanien huliganismi. Lukuisat pääsyliputtomat ihmiset rynnistivät stadionille läpi aitojen ja porttien ennen finaalin alkua, eivätkä kaikki lipun hankkineet katsojat päässeet istumaan omille paikoilleen katsomoon sännänneiden ylimääräisten ihmisten takia.

Videomateriaalin perusteella englantilaiset myös tappelivat rajusti keskenään stadionilla.

Keskiviikkona englantilaislehdet kertoivat, että Englannin ja Manchester Unitedin tähtipuolustajan Harry Maguiren isä oli jäänyt stadionille rynnineiden huligaanien jalkoihin.

– Isäni jäi kaaoksen alle. En ole vielä puhunut hänen kanssaan paljon, mutta olen onnellinen, etteivät lapseni olleet paikalla pelissä. Se oli pelottavaa – isäni oli peloissaan, enkä halua kenenkään kokevan tuollaista jalkapallo-ottelussa, Maguire sanoi The Sunille.

Maguiren isä Alan sekä Maguiren agentti Kenneth Shepherd olivat jääneet ilman lippua stadionille tunkeneiden ihmisten jalkoihin stadionin käytävällä, kun he olivat matkalla omille istumapaikoilleen, jotka oli tarkoitettu pelaajien perheille.

Maguiren isällä oli ollut tallautumisen jälkeen vaikeuksia hengittää, ja häneltä epäillään murtuneen tilanteessa kylkiluita. Hän oli kuitenkin pystynyt jäämään stadionille nähdäkseen poikansa pelaavan EM-finaalissa.

– Hänen oli hankalaa hengittää kylkiluiden takia, mutta hän ei halunnut tehdä siitä isoa numeroa. Wembeyllä on aina hieno tunnelma, hienoja ihmisiä ja upeita faneja. Mutta nyt kyse oli finaalista, osa ihmisistä meni liiallisuuksiin ja tapa, jolla osa käyttäytyi, oli totaalisen väärin, Maguire harmitteli.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on aloittanut tutkinnan Wembleyn tapahtumista. On jopa epäilty, että mellakointi voi heikentää Englannin mahdollisuuksia tulevien arvokisojen saamiselle. Englanti on suunnitellut hakevansa 2030 MM-kisojen isännyyttä.

Maguire toivoo, ettei hanke tyssää viikonlopun tapahtumiin. Hän sanoi, että Wembley olisi mahtava paikka pelata MM-kisoja, mutta EM-finaalin tapahtumista on otettava opiksi.

– Kaikki halusivat EM-finaalin olevan upea kokemus, eikä kukaan halua, että jollekin jää huonot muistot. Harmillinen asia. Paljon pahempaakin olisi voinut käydä, joten täytyy pitää huoli, ettei vastaavaa tapahdu enää koskaan.