Kuvat: Suuri joukko englantilaisia kokoontui samaan paikkaan – näin he osoittivat tukensa vihaviestien kohteeksi joutuneelle Marcus Rashfordille

Marcus Rashfordin tukijat kokoontuivat tämän seinämaalauksen luo Manchesterin Withingtoniin.

23-vuotias hyökkääjä Marcus Rashford epäonnistui rangaistuspotkukisassa, kun Englanti hävisi EM-finaalin Italialle sunnuntaina.

Rashford joutui tolppalaukauksensa jälkeen englantilaisfanien rasististen vihaviestien kohteeksi. Myös häntä esittävä seinämaalaus Manchesterin Withingtonissa tuhrittiin rasistisilla viesteillä.

Tiistaina sadat ihmiset kokoontuivat kovia kokeneen seinämaalauksen luo Rashfordin synnyinkulmille Withingtoniin.

Ihmiset osoittivat vankkumattoman tukensa Manchester Unitedin nuorelle supertähdelle. Moni paikalla olijoista heilutteli Black Live Matters -kylttejä.

Mielenosoittajien viesti oli selvä: rasismille ei ole sijaa jalkapallokentällä eikä sen ulkopuolella.

– On tärkeää tukea näitä nuorukaisia. On myös oleellista, että poikani ymmärtää, että hän on kaunis nuori mies, mitä ikinä tapahtuukaan – aivan kuten Rashford, Sancho ja Saka, paikalla ollut Felicite Sora kertoi BBC:lle ja viittasi murheellisen pilkkukisan muihin epäonnistujiin, Bukayo Sakaan, 19, ja Jadon Sanchoon, 23.

Rashfordin ihailijaksi tunnustautunut tyttö kiteytti väkijoukon sanoman osuvasti.

– En ole vihainen hänelle [Rashfordille]. Olen ylpeä, että hän sentään yritti.

Monet merkkihenkilöt, muun muassa prinssi William ja Britannian pääministeri Boris Johnson ovat tuominneet rasistiset purkaukset jyrkästi.

Englanti pelasi sunnuntaina arvokisafinaalissa ensimmäisen kerran 55 vuoteen. Tappio aiheutti laajamittaisia levottomuuksia.