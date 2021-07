EM-finaalin paidaton häirikkö tunnistettiin – Instagramissa teollaan rehvastellut Adam on tosi-tv:stä tuttu poikabändin laulaja

Wembleyn kentälle rynninyt mieskatsoja tunnistettiin poikabändin laulajaksi.

Jalkapallon miesten EM-kisojen loppuottelu Englannin ja Italian välillä keskeytyi varsinaisen peliajan loppuhetkillä vajaaksi minuutiksi.

Syynä oli Wembleyn stadionin kentälle ylävartalo paljaana rynnistänyt mieskatsoja, joka juoksenteli järjestyksenvalvojia karkuun noin 45 sekunnin ajan. Sitten vauhti loppui, ja järjestyksenvalvojat taluttivat häirikön pois kentältä.

Kyseinen paidaton mieskatsoja on nyt tunnistettu. Brittimedia, muun muassa Independent ja The Sun, kertoo, että kyseinen henkilö on parikymppinen laulaja-lauluntekijä Adam Harison.

Harison on myös itse myöntänyt juosseensa kentälle.

– Loppujen lopuksi... minä rakastan maatani ja tein tämän kaiken pitääkseni hauskaa. Pelkkää rakkautta ja kunnioitusta Englannille, Harison kirjoitti Instagram-tilillään ja julkaisi kuvan, jossa häntä talutetaan pois kentältä.

Päivityksen kommenteissa temppu on tyrmätty nolona ja häpeällisenä. Hänellä on kuvapalvelussa reilut 47 000 seuraajaa.

Harison on Briteissä tuttu BBC:n Little Mix The Search -tosi-tv-ohjelmasta. Idolsin ja Popstarsin kaltaisessa ohjelmassa suosittu tyttöbändi Little Mix kokoaa hakijoiden joukosta bändejä. Harison valittiin ohjelmassa koottuun New Priority -poikabändiin. Kyseinen bändi putosi ohjelmasta semifinaalivaiheessa.

Italia voitti Englannin EM-finaalissa rangaistuspotkukilpailun jälkeen.