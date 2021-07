Nyt puhuu rasistisen vihatulvan alle jäänyt Englannin 23-vuotias supertähti: ”En koskaan pyydä anteeksi sitä, kuka olen”

Marcus Rashford kommentoi epäonnistumistaan EM-kisojen rangaistuspotkukilpailussa ja sen jälkeen saamiaan vihaviestejä.

Jalkapalloilija Marcus Rashford, 23, julkaisi lausunnon sen jälkeen, kun oli joutunut rasististen vihaviestien kohteeksi. Vihaviestien syynä oli, että Englanti hävisi Italialle EM-finaalissa rangaistuspotkukilpailussa sunnuntaina, ja Rashford oli yksi kolmesta englantilaispelaajasta, joka ei onnistunut maalinteossa.

– Olen kasvanut lajissa, jossa voin olettaa, että minusta kirjoitetaan. Olipa kyse sitten ihonväristäni, paikasta, jossa kasvoin, ja viime aikoina siitä, mitä teen vapaa-ajallani. Kestän kritiikkiä suorituksistani kentällä. Rangaistuspotkuni ei ollut riittävän hyvä, kun se ei mennyt maaliin. Mutten koskaan pyydä anteeksi sitä, kuka olen ja mistä tulen, Rashford kirjoitti tiedotteessa.

– En ole koskaan tuntenut suurempaa ylpeyttä, kun kantaessani kolmea leijonaa rinnassani ja nähdessäni perheeni kannustamassa minua kymmenientuhansien katsojien joukossa.

Vihan lisäksi Manchester Unitedin hyökkääjä on saanut myös tukea esimerkiksi Manchesterin esikaupungissa Withingtonissa, josta on kotoisin. Hänestä on tehty paikkakunnalle iso seinämaalaus, joka töhrittiin epäonnistuneen pilkun jälkeen. Töhrimisen jälkeen Rashfordin fanit kuitenkin täyttivät seinämaalauksen kannustusviesteillä.

Jalkapalloilija jakoi niistä kuvan Twitterissä.

Rashford kiitti saamastaan tuesta ja kertoi lähes itkeneensä, kun näki, miten töhrintään oli reagoitu.

– Yhteisöt, jotka ovat ottaneet minut aina huomaansa, kannattelevat minua edelleen. Olen Marcus Rashford, 23-vuotias musta mies Withingtonista ja Wyhtenshawesta, Etelä-Manchesterista. Jos minulta viedään kaikki muu, se on aina jäljellä. Kiitos kaikista kilteistä viesteistä. Minä ja me tulemme takaisin vahvempina, Rashford kommentoi.

Vaikka hän ei pyytänyt anteeksi sitä, kuka on, Rashford pyysi lausuntonsa alussa anteeksi, että epäonnistui rangaistuspotkussa. Hän laukoi pallon tolppaan pilkkukisassa tultuaan kentälle aivan jatko-ottelun viime minuuteilla.

– Tuntui, että petin kaikkien luottamuksen. Pystyn upottamaan rankkareita unissani. Miksen pystynyt upottamaan tätä? Rashford kirjoitti ja kertoi, että epäonnistuminen on pyörinyt hänen mielessään sunnuntai-illasta asti.

Rashfordin lisäksi myös Englannin muut epäonnistujat Jadon Sancho, 21, ja Bukayo Saka, 19, ovat joutuneet rasismin uhreiksi häviön jälkeen. Useat tahot Isossa-Britanniassa ja muualla ovat tuominneet rasismin.

Lue lisää: Supertähti Erling Braut Haaland, 20, puolustaa Englannin nuoria EM-pelaajia – otti väkevästi kantaa kohuun

Rashfordia arvostetaan Isossa-Britanniassa myös kentän ulkopuolella ja hän on saanut Brittiläisen imperiumin jäsenen (MBE) arvonimen. Rashford on tukenut maansa vähävaraisia lapsia koronapandemian aikana kampanjoimalla ilmaisen kouluruoan puolesta ja perustamalla lasten lukemista edistävän kirjakerhon.