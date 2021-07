Kommentti: Mikä ihmeen Sassuolo? Tällaiselle Italialle Englanti meni häviämään

Euroopan mestaruus oli Italian jalkapallolta uskomaton kasvojenpesu, kirjoittaa Joonas Kuisma.

Kun jalkapallon EM-finaali oli käännettävä sunnuntaina toisella puoliajalla, Italian valmentaja Roberto Mancini heitti kentälle AS Roman Bryan Cristanten ja Sassuolon Domenico Berardin.

Italia tasoitti Leonardo Bonuccin maalilla. Jatko-otteluun kentälle tulivat Torinon Andrea Belotti ja Sassuolon Manuel Locatelli.

Vaihtopelaajat ovat nimiä, jotka vain kaikkein eniten jalkapalloa seuraavat suomalaiset tuntevat.

Englannin vaihtopelaajat olivat puolestaan supertähtiä suurseuroista, kuten Jordan Henderson, Marcus Rashford ja Jadon Sancho.

Silti Italia voitti vieraskentällä, Lontoon Wembleyllä.

Euroopan mestaruus oli käsittämättömän suuri voitto italialaiselle jalkapallolle ja ihmeellinen kasvojenpesu.

Italofutis on ajautunut eurooppalaiselle sivuraiteelle vuoden 2006 maailmanmestaruuden jälkeen, kun esimerkiksi maan pääsarjan Serie A:n televisiotulot ovat jääneet pahasti jälkeen Englannin Valioliigan ja kumppaneiden vastaavista.

Edeltävistä MM-kisoista Italia jäi skandaalimaisesti rannalle.

Eikä seurajoukkueilla mene kansainvälisessä vertailussa lujaa. Mestari Inter jäi viime kaudella Mestarien liigassa lohkonsa viimeiseksi. Juventus ja Lazio putosivat nöyryyttävällä tavalla ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Sama kohtalo oli Atalantalla, joka tosin otteli taloudellista painoluokkaansa ylempänä.

Eurooppa-liigassa AS Roma pääsi lähimmäs menestystä, mutta Manchester United murjoi sen rujoin lukemin välierissä.

Silti Mancini taikoi valtaosin Serie A:n pelaajista pysäyttämättömän voittajajoukkueen, joka on hävinnyt viimeksi syyskuussa 2018. Kauniin ja voittavan jalkapallon peluuttaminen tällä pelaajamateriaalilla on valtava valmennuksellinen saavutus.

Eikä voi olla tuntematta lämpöä, että mestaruuden ytimessä räyhäsivät, kiusasivat ja raatoivat legendaariset Bonucci, 34, ja Giorgio Chiellini, 36. Heidän kautensa Juventuksessa oli surkea ja ura vaikutti olevan hiipunut. Mutta EM-kisoista he ryöstivät raa’asti omansa, vaikka se vaati esimerkiksi 19-vuotiaan Bukayo Sakan retuuttamista paidankauluksesta tai Espanjan Jordi Alban alistamista välierän teikkauksessa.

Eipäs mennä minnekään, näyttää konkari Giorgio Chiellini sanovan karkaamassa olleelle Englannin Bukayo Sakalle, jota Italian toppari retuutti paidasta keltaisen kortin arvoisesti.

Italiassa varmasti toivotaan, että maagisen Mancinin ja mestarijoukkueen saavutus kohottaa myös uinuvia suurseuroja takaisin kohti huippua.

Ai mikä ihme on Sassuolo? Sassuolo on Serie A:han vuonna 2013 noussut kulttiseura 40 000 asukaan kaupungista. Kolme viime kautta sitä valmensi upeasti Roberto De Zerbi, ja Sassuolo taisteli kauniilla pallonhallintapelillä europaikoista. Berardin ja Locatellin lisäksi Italian EM-kultajoukkueessa pelasi sassuololaisista hyökkääjä Giacomo Raspadori.