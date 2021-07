Kuvat: Gareth Southgatesta tuli tappion syntipukki 25 vuotta sitten – näin Englannin valmentaja lohdutti nuoria epäonnistujia nyt

Gareth Southgate otti vastuun Englannin tappiosta EM-finaalissa. Taas.

Yksi jalkapallon EM-finaalin liikuttavimmista hetkistä nähtiin rangaistuspotkukilpailun jälkeen, kun hävinneen Englannin valmentaja Gareth Southgate, 50, lohdutti ratkaisevasti epäonnistunutta pelaajaansa Bukayo Sakaa, 19.

Englanti hävisi pilkkukisan Italialle, kun kolme sen laukojaa epäonnistui peräkkäin. Marcus Rashford, 23, laukoi tolppaan. Italian maalivahti Gianluigi Donnarumma torjui Jadon Sanchon, 21, ja Sakan yritykset.

Silmänräpäyksessä Englannin kisahuuma Wembleyn kotistadionilla romahti pettymykseksi eikä maa saanut vieläkään janoitsemaansa arvokisavoittoa, jota se on odottanut jo 55 vuotta.

Bukayo Saka (vas.) hautasi päänsä Gareth Southgaten olkapäähän.

Southgate jos joku tietää, miltä Sakasta, Rashfordista ja Sanchosta tuntuu. Valmentajasta itsestään tuli raskaan tappion syntipukki samalla paikalla (vanhalla Wembleyllä) vuonna 1996, kun Englanti hävisi kotikisojensa EM-välierässä Saksalle rangaistuspotkuilla. 25-vuotias puolustaja Southgate oli ainoa epäonnistunut laukoja.

Tuolloin Englannin valmentaja Terry Venables lohdutti Southgatea. Historia toisti itseään 25 vuotta myöhemmin, mutta tällä kertaa oli Southgaten vuoro lohduttaa.

Gareth Southgate (vas.) epäonnistui rangaistuspotkussa vuonna 1996. Terry Venables lohdutti.

Venables kommentoi Southgaten epäonnistumista lehdistötilaisuudessa vuonna 1996 seuraavasti:

– Hän pelasi fantastisen turnauksen. Minulle sanottiin kauan sitten, että se, mikä ei tapa, vahvistaa. Hänellä on viikko aikaa itkeä ja sitten hänen pitää palata lajin pariin. Uskon, että Garethista tulee vain parempi.

Myös Southgatella oli vain kauniita sanoja 19-vuotiaalle Sakalla pettymyksen kesäyönä vuonna 2021.

– Hän ei ole yksin. Hän on superpoika. Hän on ollut tähti ja on sellainen myös jatkossa. Meidän pitää tukea ja auttaa häntä. Hän saa paljon rakkautta sen vuoksi, mitä hän teki tässä turnauksessa, Southgate kehui The Guardianin mukaan.

Gareth Southgate (puvussa) lohdutti Jadon Sanchoa.

Marcus Rashford oli yksi epäonnistujista.