EM-tuomio: Englannin nuorisokaartin surullinen rankkarikohtalo puhuttaa: ”Määrättiinkö heidät?”

Ilta-Sanomien raati niputtaa jalkapallon Euroopan mestaruuskisojen finaalin kuumat puheenaiheet.

EM-raadissa tällä kertaa olivat IS:n toimittajat Janne Kosunen ja Saku-Pekka Sundelin sekä jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

EM-finaali Italia–Englanti 1–1, 3–2 rp.

Janne Kosunen

Puheenaihe

Italia. Euroopan mestaruus meni oikeaan osoitteeseen. Italian kokonaisesitys tämän kesän EM-kisoissa ansaitsee kiitosta ja ennen kaikkea arvostusta. Joukkueen henkinen kantti vakuutti. Saapasmaa potki voiton rankkarikisassa sekä välierässä että loppuottelussa. Joukkuetta odottaa kotiinpaluun yhteydessä riehakas vastaanotto.

Punainen kortti

Rankkarit. Englannin maine huonona joukkueena rangaistuspotkukilpailussa vahvistui entisestään. Peräti kolme sen pelaajaa epäonnistui rankkarikisassa – kaikki vaihtopelaajia. Marcus Rashford ja Jadon Sancho vaihdettiin peliin jatkoajan viime hetkillä, ja he laukoivat kutinsa pilkkukisassa huonosti. Ratkaiseva epäonnistuja oli Bukayo Saka. Halusiko nuorisokaarti itse laukomaan vai määrättiinkö heidät? Järisyttävän pettymyksen keskellä edes pikkuisen lohdullista on se, että epäonnistumisen raskaan taakan jakaa usea pelaaja.

Tähän se lopullisesti ratkesi: Italian Gianluigi Donnarumma torjui 19-vuotiaan Bukayo Sakan rankkarin. Ennen Sakaa omissa yrityksissään olivat epäonnistuneet Marcus Rashford ja Jadon Sancho.

Tähti

Leonardo Bonucci. Niin eleetön, tyylikäs ja varma italialaistoppari näytti mallia myös maalinteossa. Hän suti Italian tasoituksen varsinaisella peliajalla ja laukoi pallon kylmästi verkkoon rangaistuspotkukilpailussakin. Lähes yhtä hyvin tähän voisi nostaa maalivahti Gianluigi Donnarumman tai Bonuccin toppariparin Giorgio Chiellinin. Italia hurmasi näissä kisoissa hyökkäyksillään, mutta nojasi lopulta ikivanhaan kivijalkaansa eli puolustukseen.

Tyyli

Sade. Vettä taivaalta ja Englanti. Vanha tuttu liitto piti myös finaalissa. Tyylikkäät päävalmentajat eli Italian Roberto Mancini ja Englannin Gareth Southgatekin joutuivat turvautumaan vettä hylkiviin takkeihinsa, joita ei paljon ole näissä kisoissa nähty. Pelaajat hallitsivat märät olosuhteet loistavasti pelin tiimellyksessä. Rankkarikisa oli sitten toinen juttu. Sade ei pystynyt viilentämään englantilaisten päitä riittävästi, ja lopulta kyyneletkin kostuttivat Lontoon yötä.

Ilmiö

Hei hulinaa. Englantilaisfanit panivat ranttaliksi jo ennen finaalia. Valtavat väkijoukot kokoontuivat sunnuntaina päivällä Lontoon keskustaan, eikä aineellisilta vahingoilta vältytty. Osa ilman pääsylippua olevista faneista pääsi illalla ryntäämään väkisin stadionalueelle, mikä aiheutti sekaannusta ja levottomuutta. Ei tarvitse olla selvänäkijä arvatessaan, että katkera finaalitappio purkautuu surullisesti.

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Olihan se selvää, että Englannin piti hävitä Wembleyn loppuottelu rangaistuspotkukilpailussa. Tavalla, joka on piinannut maata vuosikymmeniä. Valmentaja Gareth Southgate on tehnyt kisoissa paljon oikeita valintoja, mutta ratkaisu laittaa nuoret laukojat herättänee kysymyksiä, vaikka tutkimusten mukaan nuoret osuvat paremmalla prosentilla kuin kokeneemmat.

Tässä kasassa päätettiin Englannin rankkareiden laukojat. Mutta miksi kolme nuorta pelaaja valittiin kantamaan valtavaa vastuuta?

Punainen kortti

Lontoon rähinät ja liputtomien yritykset päästä Wembleyn stadionille. Jalkapallo on iloinen asia, ja Englannin soisi juhlivan harvinaista loppuottelupaikkaa ”kotikisoissaan”. Sopii toivoa, ettei tappio johda pahan olon purkautumiseen, sillä siihen ei ole syytä. Englannissa tehdään vuosien jälkeen oikeita asioita pelaajakehityksessä.

Tähti

Yksi finaalin suuri tähti oli hollantilainen erotuomari Björn Kuipers, joka vihelsi vakuuttavasti. Hänen linjansa ei ollut turhan nipottava ja pelin johtaminen selkeä. Italian maalivahti Gianluigi Donnarumma nostettakoon myös esiin. Taas pari torjuttua pilkkua. Gianluigi Buffon näytti korvaamattomalta, mutta kisojen paras maalivahti ei sellaisesta välitä.

Gianluigi Donnarumma loisti Italian maalilla läpi turnauksen.

Tyyli

Italian toppareita Leonardo Bonuccia ja Giorgio Chielliniä sen sijaan tulee ikävä, mikäli he joskus lopettavat. On mukava lähteä mihin paikkaan tahansa, kun tämä kaksikko on tukena ja turvana. Jo pelkkä ryhdikäs olemus vakuuttaa. Valmentaja Roberto Mancinilla oli helppo lähteä uudistamaan viime MM-kisojen ulkopuolelle jäänyttä Italiaa toppareidensa ympärille.

Ilmiö

Kuningatar Elisabet lähetti kannustavan kirjeen Englannille ja sen päävalmentajalle ennen finaalia todeten tietävänsä, mitä asia merkitsee, olihan hän jakamassa pokaalia MM-finaalissa 1966. Siinä vähän perspektiiviä. Kruununprinssit William ja poikansa George kannustivat tällä kertaa stadionilla. Jalkapallo on ollut Englannissa pitkään liian rahvaanomaista kuninkaallisille, mutta se on jo muuttunut.

Cambridgen herttuapari ja prinssi George seurasivat EM-finaalia Wembleyllä.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Football's coming Home vai Football's coming Rome? Finaali pelattiin Lontoon Wembley Stadiumilla, mutta Rooman kaduilla ja ravintoloissa laulettiin samaa laulua kuin Lontoossa. Sanoitusta oli vaan vähän päivitetty. Sekä Italia että Englanti pysähtyivät katsomaan peliä, mutta vain Roomassa laulut jatkuivat pelin loputtua.

Roomassa jännitettiin – ja päästiin lopulta juhlimaan – EM-finaalia.

Punainen kortti

Englannin kannattajien huono käytös. Neljännesvälierässä Saksaa vastaan kuva itkevästä saksalaistytöstä keräsi osakseen erittäin loukkaavia kommentteja englantilaisfaneilta. Välieräottelussa Tanska vastaan maalivahtia Kasper Schmeichelia yritettiin häiritä laserosoittimella. Toivottavasti mitään vastaavaa ei tule ilmi finaalin jälkeen.

Tähti

Leonardo Bonucci. Italian kokenut toppari avasi peliä laadukkaasti ja teki puolustustyönsä virheittä, kuten niin monesti aiemminkin. Finaalissa topparia tarvittiin myös hyökkäyspäässä. Kulmapotkun jälkitilanteesta Bonucci luki tolpasta kimmonneen pallon parhaiten ja teki tärkeän 1–1-tasoitusmaalin.

Leonardo Bonucci tuikki Italian tähtenä. Hän teki tärkeän tasoitusmaalin.

Tyyli

Italian päivitetty tapa pelata jalkapalloa. Kaikki tietävät, että Italia on aina osannut puolustaa tiiviisti ja tarvittaessa johtoasemassa myös tappamaan pelin. Nyt Italia pystyy halutessaan lisäksi pallonhallintaan tai suunnanmuutospeliin. Italia onkin tällä hetkellä taktisesti maailman monipuolisin maajoukkue. Italia voi kiittää tästä Roberto Mancinia.

Ilmiö

Peliryhmitys ja taktiset yksityiskohdat tehdään aina peli- ja tilannekohtaisesti, vaikka joukkueen esitykset ja tulokset olisivat hyviäkin. Englanti on tästä hyvä esimerkki. He vaihtelivat peliryhmitystä pelistä toiseen hyvistä esityksistä huolimatta. Lisäksi he tekivät pelien sisällä isoja taktisia muutoksia pelitilanteen niin vaatiessa. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita pelillinen muutos, kun Kieran Trippier vaihdettiin Bukayo Sakaan finaalissa.