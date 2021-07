Tanskalaiset kertovat kauhun hetkistä EM-välierässä Englannissa – lasten päälle syljettiin, bussiin hyökättiin...

Tanskalaiset jalkapallofanit raportoivat uhkauksista ja väkivallasta Lontoossa pelatun EM-välierän yhteydessä.

Englantilaisten jalkapallokannattajien törkeä käytös vierasfaneja kohtaan nousi puheenaiheeksi Tanskassa ja Britanniassa keskiviikkoisen EM-välierän jälkeen.

Usea tanskalaiskannattaja kertoi maansa yleisradioyhtiölle DR:lle joutuneensa solvauksien ja uhkauksien kohteeksi matkalla otteluun tai sieltä pois.

Sigrun Matthiesen Campbell oli Wembleyn stadionilla englantilaisen miehensä ja pariskunnan kolmen lapsen kanssa.

– Kun menimme sisään stadionille, päällemme syljettiin ja meille huudettiin uhkauksia, Matthiesen Campbell kertoi.

Alessandra Helstrup Nörreriis puolestaan kertoi, kuinka kuusi tai seitsemän englantilaismiestä seurasi häntä, kun hän käveli stadionia kohti.

– He huusivat koko ajan ”fuck off to where you came from” ja käyttivät muitakin sanoja, joita ei kannata toistaa, Helstrup Nörreriis sanoi.

Lontoossa ilmestyvä Evening Standard raportoi puolestaan, kuinka noin 40 humalaista ja aggressiivista englantilaisfania hyökkäsi bussiin, jonka kyydissä tanskalaisamerikkalainen perhe matkusti kotiin ottelusta.

Äiti Eva Greene kertoi lehdelle, kuinka yhdeksänvuotias poika pelästyi pahasti ja pakeni bussin yläkertaan.

– Lähdin pojan perään ja, kun käänsin selkäni, yksi miehistä kävi mieheni kimppuun ja löi häntä vatsaan. Yksi ihana kanssamatkustaja yritti auttaa meitä ja häntä lyötiin avokämmenellä kasvoihin, Greene sanoi.

The Guardianille haastattelun antanut Jeanette Jorgensen kertoi puolestaan, että joukko englantilaisfaneja hyökkäsi hänen ja hänen kolmen serkkunsa kimppuun, kun he kävelivät ottelun jälkeen pois stadionilta.

Jorgensenin mukaan englantilaiset yrittivät viedä Tanskan lipun hänen kädestään ja repivät hänen hiuksiaan.