Phil Fodenin uusi tavaramerkki villitsee somessa.

Englannilla on mahdollisuus sunnuntai-iltana ottaa maan historian ensimmäinen miesten jalkapallon EM-kulta. Futiksen kotimaaksi itseään hehkuttavien englantilaisten ainoa arvokisavoitto on edelleen vuoden 1966 maailmanmestaruus.

Englantilaiset odottavat sunnuntain finaalia tietenkin vesi kielellä. Sosiaalisen median hassuttelijat ovat finaalia vartoessaan hekumoineet varsinkin keskikentän nuorisotähti Phil Fodenin lupauksella.

Foden värjäsi kisojen alla hiuksensa vaaleiksi, mikä herätti monissa muistoja legendaarisesta keskikenttäpelaajasta Paul ”Gazza” Gascoignesta ja vaalennetuista hiuksista vuoden 1996 EM-kisoissa. Foden itse kertoi, että hänen innoittajanaan toimi entinen seurakaveri Manchester Citysta, Sergio Aguero.

Kaiken lisäksi Foden, 21, kertoi kaikkien Englannin pelaajien värjäävän hiuksensa vaaleiksi, jos joukkue voittaa mestaruuden.

Perjantaina Foden oli hieman epäileväisellä kannalla.

– Minulla on fiilis, etteivät he ehkä tee sitä. Vielä on vaikea finaali voitettavana, mutta haluaisin ajatella, että jos voitamme, he pitäisivät lupauksensa, mutta nähtäväksi jää, Foden arvuutteli Mirrorin haastattelussa.

Somessa ”blondaustalkoita” odotetaan kuitenkin jo kovasti.

Muun muassa nimimerkki Adam jakoi Twitterissä näkemyksensä, miltä Englannin pelaajat tähtihyökkääjä Harry Kanesta, toppari Harry Maguiresta ja päävalmentaja Gareth Southgatesta lähtien näyttäisivät Fodenin tukassa.

Katso kuvat alla olevasta twiitistä.

Planet Football -sivusto meni niin pitkälle, että listasi jo, kenelle blondit hiukset sopisivat parhaiten.

Hyvinkin kieli poskessa laaditun listan mukaan parhaiten hiukset sopisivat Englannin ”komeimmalle pelaajalle”, hyökkääjä Dominic Calvert-Lewinille ja huonoiten Maguirelle, joka on ”muodin ja luovan itseilmaisun vastakohta”.