Mikä mies on Ylen EM-studioiden tähti Juho Rantala? ”Kun tytöt eivät kiinnostuneet, jäljelle jäi vain futis”

Suomalaiset jalkapallon seuraajat toki tietävät Juho Rantalan, mutta suurelle yleisölle hän on yhä jokseenkin tuntematon. Rantala on loistanut kesällä Ylen EM-futisstudioissa.

Täsmällistä pelinlukua, oivaltavaa ennakointia, oikea-aikaista reagointia, terävää analyysiä, selväsanaista kommentointia ja artikulointia. Mutta ennen kaikkea intohimoa ja palavaa rakkautta jalkapalloa kohtaan.

Ylen futisstudiossa on EM-kisojen aikana tehnyt vakuuttavan vaikutuksen asiantuntija, joka on suurelle yleisölle varsin tuntematon nimi. Aika harvat tietänevät, kauanko ja kuinka useissa eri tehtävissä Juho Rantala, 46, on jalkapallon parissa toiminut.

Pelaaja, valmentaja, kirjoittava toimittaja, seurajohtaja, Palloliiton työntekijä, studioasiantuntija. Tässä vain osa Rantalan pitkää listaa, jonka tuottama rautainen tietotaito on tänä kesänä konkretisoitunut suomalaisissa kisakatsomoissa.

– Tykkään tästä työstä todella paljon, minkä toivon myös näkyvän. Studiossa tuntuu kuin puhuisin futiksesta pelaajien ja valmentajakollegoiden tai rennosti kaljalasin ääressä kaverien kanssa. Kaiken takana on syvä rakkaus itse peliä kohtaan, Palloliiton huippujalkapallopäällikkönä toimiva Rantala sanoo.

– Vaikeinta on tiivistää ja sanoittaa isoja kokonaisuuksia ymmärrettävään muotoon lyhyessä ajassa. Päässäni voi olla tuhat asiaa, mutta niitä on osattava jäsennellä. Työhön liittyy paikan päällä paljon sellaista, mikä ei näy ulospäin. Myös kotiläksyt on tehtävä huolellisesti, aivan kuten valmentajanakin.

Juho Rantala Hakan päävalmentajana Valkeakoskella 2013.

Rantala rakastui jalkapalloon jo varhain lapsuudessaan nelisenkymmentä vuotta sitten. Arvokisat, kansainvälinen huippufutis ja eri maalaiset tähtipelaajat tulivat tutuiksi jo pikkupoikaiässä. Elettiin Rantalan sukupolvelle kultaista 80-lukua, kun hän täysillä katsoi, luki, imi, eli ja hengitti jalkapalloa.

– Välillä on kiva palata ajassa taaksepäin. Rakkaita muistoja on valtava määrä. Nuoruuden kiinnostukseni aiheita olivat futis ja tytöt, mutta kun tytöt eivät kiinnostuneet itsestäni, jäljelle jäi vain futis. Jalkapallo on tarjonnut minulle todella paljon, kuten kaverit ja työn. Koko elämäni on ollut enemmän tai vähemmän futista.

Rantala eteni pelaajana aina Veikkausliigan porteille saakka. Hän oli älykäs keskikenttämies ja keskuspuolustaja, joka näki hyvin koko kentän, syötteli monipuolisesti, suhtautui peliin lähinnä pallollisen pelaamisen kautta. Mutta jotakin, tai aika paljonkin puuttui.

– En ymmärtänyt puolustamisen kokonaisuutta, olin auttamattoman hidas, enkä lopulta valmis huipputason vaatimuksiin. Pelasin rakkaudesta futikseen. Olen toki myöhemmin pyrkinyt ja onnistunut jakamaan saamiani oppeja valmennettavilleni, yli kymmentä nykyhuuhkajaa, kuten Teemu Pukkia, Joel Pohjanpaloa, Robin Lodia ja Paulus Arajuurta valmentanut Rantala jatkaa.

Asuessaan 2001–06 yhteensä neljä vuotta Englannissa kovapotkuinen toppari pelasi maan kuudennella sarjatasolla ja sai lisää pääomaa jo ennestään rikkaaseen jalkapallopankkiinsa. Hänen kanssaan samassa joukkueessa pelasi muun muassa entisiä ja tulevia valioliigapelaajia.

– Se oli hieno kokemus, jota oli omiaan vahvistamaan, että ensimmäinen lapseni syntyi Englannissa. Mitä futikseen tulee, ymmärsin viimeistään silloin pelilliset puutteeni. Tästä on myöhemmin ollut paljon hyötyä.

Rantala on pelaajauransa jälkeen toiminut valmentajana Atlantis FC:ssä, Klubi 04:ssä, HJK:ssa, FC Hakassa, FC Hongassa ja tätä nykyä nuorten maajoukkueissa. Hän sanoo joukkueidensa olleen hyökkääviä ja aloitteellisia, ymmärtävänsä empatiakyvyn kautta pelaajien sielunmaisemaa, onnistuneensa viemään heitä uralla eteenpäin.

– Aivan kuten nyt EM-kisojen aikana tv-katsojille, pyrin valmentajana sanoittamaan ja muotoilemaan pelaajille viestin ymmärrettävään muotoon. Olen aina saanut toimia hyvien ja fiksujen pelaajien kanssa, eri valmennustehtävissä muun muassa kuusi Suomen mestaruutta ja neljä sarjanousua saavuttanut Rantala sanoo.

Entä sunnuntain EM-finaali Italia–Englanti? Mitä Ylen asiantuntija odottaa kiimaiselta huippuottelulta?

– Voimasuhteet ovat niin tasaiset kuin voivat vain olla. Kumpikin on loistava joukkue, mutta Italia saattaa Englantia todennäköisemmin säilyttää fokuksensa. Sanon siis varovasti 51–49 Italialle.