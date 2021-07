Englanti ja Italia kohtaavat EM-finaalissa sunnuntaina kello 22. Ilta-Sanomat nostaa esille viisi kohtaa kummankin joukkueen puolesta.

Englanti

Voittavaa arvokisajalkapalloa

Englanti pelaa voittavaa arvokisajalkapalloa. Gareth Southgate on teetättänyt selvityksiä siitä, miten turnauksia voitetaan. Vastaus oli yksinkertaisuudessaan: puolustamalla. Joukkue on pelannut EM-kisoissa yhdeksän ja puoli tuntia jalkapalloa ja päästänyt vain yhden maalin. Englanti ei häikäise kuin ajoittain, mutta ei sen tarvitsekaan häikäistä voittaakseen otteluita.

Kotietu

Englanti sai päivän vähemmän lepoaikaa kuin Italia, mutta toisaalta se on koko kisojen aikana käynyt vain Roomassa pelaamassa, muut kampailut ovat olleet Wembleyllä. Stadionin 66 000 katsojaa ovat saaneet Wembleylle aikaiseksi harvinaisen hyvän tunnelman, joka piiskaa kotijoukkuetta. Oikealla tavalla käsiteltynä kotiyleisöstä pitäisi olla valtava hyöty. Toki odotukset ovat niin valtavat, että se voi kääntyä myös päälaelleen.

Harry Kane

Mitenkään Italian Ciro Immobilea väheksymättä Englannin ykköskärki on pykälän parempi pelaaja. Harry Kane oli alkukisat vain varjo itsestään, mutta maali Saksaa vastaan vapautti ison taakan. Myös Kanen rooli kärjestä kymppipaikalle pudottavana sentterinä on parempi kuin vain roikkuminen topparien välissä. Espanja aiheutti Italialle ongelmia, kun se pani kentälle piilokärjen, millä joukkue sai ylivoiman keskikentällä. Kane ei taatusti paini Leonerdo Bonuccin ja Giorgio Chiellinin kanssa, vaan putoaa alemmas pelaamaan, missä roolissa hän on maailman parhaita.

Englannin tähtihyökkääjä Harry Kane (vas.) ja päävalmentaja Gareth Southgate.

Englannin Jack Grealish pärjää pallollisena ruuhkaisissakin paikoissa. Kuva Skotlanti-ottelusta.

Englannin fanit luovat Wembleylle mahtavan tunnelman.

Muuntautumiskyky

Englanti oli joskus ennen yhtä kuin 4–4–2, pitkä pallo laidoille, josta keskitys maalille. Nyt joukkue on jo rakennusvaiheessa kasattu niin, että Southgate pystyy varioimaan pelitapoja ja painotuksia. Yksi esimerkki on Jack Grealish, joka tuo aivan uuden ulottuvuuden vaihtopenkiltä kentälle. Italian kokoonpano on kova, mutta Englannin penkki vaikuttaa asteen paremmalta.

Möröt voitettu?

Englanti kantaa valtavaa taakkaa harteillaan, sillä jalkapallon emämaaksi itsensä korottanut kansakunta on voittanut vain yhden arvoturnauksen. Toinen finaalipaikka 55 vuoteen mursi jo patoja. Saksan kaataminen mursi myös henkisen lukon. Lisäksi joukkue ei mennyt välierässä tappioasemassa sokkiin, vaan käänsi pelin edukseen. Tämä Englanti vaikuttaa mentaalisesti vahvalta.

Italia

Sopivasti uudistunut

Italia on ollut yksi EM-kisojen hurmaavimmista joukkueista. Sen hyökkäämisen vauhti ja monipuolisuus näyttävät aivan erilaiselta kuin pari vuosikymmentä sitten. Loistava päävalmentaja Roberto Mancini ymmärtää samalla riskitasot. Milloin kannattaa mennä, milloin ei. Milloin vauhdilla, milloin hitaasti. Italialainen perus-dna eli äärimmäisen taitava joukkuepuolustaminen näkyy edelleen, vaikka catenaccio jäikin menneisyyteen.

Rytmi poikki

Italialaiset eivät koe yhtään häpeää siitä, että katkovat vastustajan pelirytmiä kyseenalaisiksi luokiteltavin keinoin. Finaalissakin nähdään, kuinka italialainen jää nurmelle makaamaan kaksinkamppailun jälkeen: sattuu niin pirusti! Katsokaa vain, niin usein pelaaja toipuu ilman huoltojoukkoja, jotta ei joudu menemään kentän laidalle. Pitää siitä tai ei, italialaisilla on keinonsa turhauttaa Englanti.

Italian Nicolo Barellaa sattui kaksinkamppailussa Itävallan Marko Arnautovicia vastaan.

Leonardo Bonucci (oik.) ja Giorgio Chiellini juhlimassa Sveitsi-ottelussa.

”Jylhä ja Kolho”

Jos Italian toppariparia Giorgio Chiellini–Leonardo Bonucci ei rakasta, niin sitä rakastaa vihata. Persoonalliset, erittäin karut ja määrätietoiset keskuspuolustajat eivät kursaile. He katkovat armotta, ja minkä ehkä ovat nopeudessaan menettäneet, sen kokemuksellaan korvaavat. Mikä tärkeintä, italialaisten puolustaminen joukkueena tukee tätä voimakaksikkoa riittävästi.

Paras maalivahti

Jättiläisen kokoinen maalivahti Gianluigi Donnarumma on kasvanut ja kypsynyt niin loistavaksi maalivahdiksi, ettei hänen millään uskoisi olevan vasta 22-vuotias. Lähes kaksimetrisestä jykevästä varresta löytyy myös ketteryyttä. Pelinlukeminenkin sujuu hienosti. On kisojen paras maalivahti. Avaa peliä huomattavasti paremmin kuin Englannin Jordan Pickford.

Mainettaan kovempia

Vanhat stereotypiat huvittavat. ”Englantilaiset ovat mahtavia pääpelaajia, italialaiset voivottelevia pehmoja.” Italialaisten pääpelivoima näkyy etenkin erikoistilanteissa. Kannattaa kiinnittää huomiota myös uhrautuvaisuuteen. Eivät italialaiset pelkää kolhuja suojellessaan omaa maaliaan. Kun tähän ynnätään keskikentän taito, mm. Marco Verratti ja Jorginho, Englannin yllättävän hyvin pelannut keskikenttä kohtaa kisojen kovimman haasteensa.

