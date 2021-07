Ella Kanninen jännittää Italiassa, Arto Nyberg kannattaa Englantia kotisohvallaan – näin suomalaisjulkimot seuraavat EM-finaalia

Italiaa kannattava Ella Kanninen ja Englannin kelkassa oleva Arto Nyberg kertovat, miksi juuri heidän joukkueensa voittaa sunnuntain EM-finaalin.

Jalkapallon EM-kisat huipentuvat sunnuntaina, kun Italia ja Englanti kohtaavat turnauksen loppuottelussa Lontoon Wembleyllä.

Vaikka kisat Suomen osalta päättyivätkin alkulohkoon, moni suomalainen jännittää toden teolla sunnuntai-illan finaalin lopputulosta. Italia ja Englanti ovat molemmat perinteikkäitä jalkapallomaita, jotka herättävät vahvoja tunteita puolesta ja vastaan Suomessa saakka.

IS tiedusteli Italiassa pitkään asuneen toimittajan Ella Kannisen ja Englantia koko elämänsä kannattaneen toimittajan Arto Nybergin tunnelmia ennen viikonlopun jännäriä.

Kumpaa kannatat finaalissa ja miksi?

Ella Kanninen: Tämä on maailman helpoin kysymys, tietysti Italiaa! Olen ollut alusta asti sitä mieltä, että Italia voittaa Euroopan mestaruuden, ja nyt kun olen katsonut Italian otteluita, olen entistä vakuuttuneempi. Joukkueessa on älyttömän hyvä yhteishenki, tekemisen meininki ja valtava voitontahto. Joskaan Englanti ei varmaan päästä Italiaa helpolla, ja sehän on parasta viihdettä tv-katsojille.

Arto Nyberg: Englantia olen kannattanut aina, kaikesta huolimatta. Vaaka kallistuu sen puolelle ihan historiallisistakin syistä, mutta en ole koskaan voinut sietää italialaisten kaatuilua, joten se vielä alleviivaa asiaa: melkein mikä tahansa muu mestari kelpaisi paitsi Italia! Tietysti finaaliin heitti varjoa Raheem Sterlingin kaatuminen välierässä. Se oli vähän kelju tapa päästä finaaliin.

Miten finaalissa käy?

EK: Suurena jalkapalloasiantuntijana (nämä ovat ensimmäiset EM-kisat, joita olen ihan oikeasti seurannut) sanoisin, että 1–0 Italialle.

AN: Kyllä tämä rankkareille menee. Englanti vie rankkareilla, ja Gareth Southgate saa viimeinkin syntinsä anteeksi.

Missä katsot finaalin?

EK: Kotisohvalta. Olen tällä hetkellä Italiassa, ja mieheni sanoi tänään, että täytyy ostaa Italian lippuja. Kun Italia voittaa, taloyhtiössämme on varmaan isot juhlat, ja lippuja laitetaan roikkumaan parvekkeelle tai ikkunaan, kuten täällä on tapana. Kyllä mekin kortemme kekoon tavalla tai toisella kannamme!

Ella Kanninen, Leo (takana) ja Raffa jännittävät Italian EM-kullan puolesta.

AN: Oman olohuoneen sohvalta ajattelin katsoa.

Minkälaiset ovat finaalievääsi?

EK: Hyvä kysymys. Meillä ei varsinaisesti ole mitään traditiota eväspuolella. Varmaan hermostuksissamme vähän napsimme jotain suolaista ja hedelmiä. Poikani sanoo, että poppareita on kuulemma tilattu. Täkäläisittäin matsi alkaa yhdeksältä, eli illallisen jälkeen ehtii sulatella hyvin ruokaa, mutta jossain vaiheessa pitää varmaan ottaa vähän huikopalaa, kun on niin jännittävää.

AN: En ole vielä miettinyt! Ei siinä yleensä paljon tule syötyä tai juotua, kun tulee katsottua ottelua niin tiiviisti. Ehkä siinä olut tai kaksi menee.

Kuka joukkueesi pelaajista on tehnyt suurimman vaikutuksen?

EK: (Leonardo) Spinazzola ehdottomasti, on suuri sääli, että hän on pois pelistä. Olemme sen sijaan vähän pettyneitä Ciro Immobilen suorituksiin turnauksessa. Olemme myös suuria (Giorgio) Chiellini-faneja, niin kuin varmaankin koko Italia ja puoli Eurooppaa. Hän on hyvä joukkuehengen ylläpitäjä ja loistotyyppi. Poikieni suosikit ovat (Federico) Chiesa ja (Lorenzo) Insigne.

AN: Jaa-a... kyllä se kaikesta huolimatta on tuo van Dijkin (Liverpoolin hollantilaispuolustaja Virgil van Dijk) teloja Jordan Pickford. Hän on ollut mies paikallaan, näkeehän se noista luvuistakin. Vanhana molarina sympatisoin aina maalivahteja, niin tässäkin tapauksessa.

Mikä on mielipiteesi finaalivastustajasta?

EK: Vanhemman poikani mukaan Sterling on oikea maalihai, ja Harry Kane on myös vaarallinen. Siinä on parivaljakko, jota kannattaa pelätä. Välierässä toivoimme toki Tanskan voittoa pohjoismaisen solidaarisuuden hengessä, mutta siinän ottelussa Englannin peli oli iloista, taitavaa ja nopeaa. He antavat varmasti finaalin arvoisen vastuksen Italialle.

AN: Italia on pelannut tiukasti, kaikki kunnia sille. Se on niin vahva joukkue kuin etukäteen mainostettiinkin, eikä siellä heikkoja lenkkejä ole – paitsi se kaatuilu.

Mikä on ollut näiden EM-kisojen ikimuistoisin hetki?

EK: (Christian) Eriksenin sydänpysähdys oli kaikessa kauheudessaan mieleenpainuva. Positiivisessa mielessä mieleenpainuvinta ovat olleet Suomen suoritukset sekä yllätykset, kuten Ukrainan ja Tanskan menestys.

AN: Kun Suomi teki maalin! Se oli hieno hetki, ja sitä ei ole koskaan koettu aikaisemmin.