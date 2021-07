Tämä arkielämästä tuttu ele näkyy tv:ssä jokaisessa EM-ottelussa – asiantuntija kertoo, mistä on kyse: ”Häpeään liittyvää käyttäytymistä”

Minkä takia pelaaja peittää kasvonsa epäonnistumisen jälkeen tai miksi hän sukii hiuksiaan? Asiantuntijat kertovat.

Pelaaja epäonnistuu suorituksessaan ja peittää joko kasvonsa käsillään tai koko päänsä vetämällä pelipaidan pään yli.

Tätä nähdään myös sunnuntain EM-finaalissa Englanti–Italia.

Urheilijoiden käyttäytymistä eri lajeissa ja kisoissa on tutkittu. Reaktioissa onnistumisiin ja epäonnistumisiin löytyy suurta yhtenäisyyttä eri puolilta.

– Ihmisen onnistuessa hänen ryhtinsä on suora ja asento leveä. Yläkroppa on ikään kuin auki. Hänen katseensa on suunnattu yleisöön tai kameraan, psykologian tutkijatohtori Ville Harjunen Helsingin yliopistosta kertoo.

Psykologian tutkijatohtori Ville Harjunen.

– Epäonnistumisen hetkellä pelaaja taas on vähän kuin kyyryssä ja hänen katseensa on suunnattu muualle. Tämä on hyvin tyypillistä häpeään liittyvää dominanssi/alistuminen -käyttäytymistä.

Ihminen säätelee tilannetta katseellaan.

– Tilanne saattaa olla emotionaalisesti niin kuormittava, että pelaaja yrittää sulkea aistikanaviaan hetkeksi. Samalla hän ikään kuin kommunikoi yleisön kanssa hakien ymmärrystä.

Belgian Kevin De Bruyne puolivälieräottelussa Italiaa vastaan.

Ranskan Adrien Rabiot neljännesvälieräottelussa Sveitsiä vastaan.

Tanskan Martin Braithwaite välieräottelussa Englantia vastaan.

Käyttäytymistä noissa tilanteissa ei voi sanoa laskelmoiduksi. Asiat tapahtuvat spontaanisti, ikivanhan kaavan mukaisesti.

Häpeä on hyvin voimakas ja kivulias tunne.

– Pelaaja viestittää, että epäonnistuin, antakaa anteeksi. Häpeään liittyy, että pyritään pehmentämään muiden reaktiota, ja psykologinen mekanismi: jos toimin tällä tavalla (epäonnistun) jatkossa, minut saatetaan sulkea yhteisön ulkopuolelle, Harjunen sanoo.

– Asia on hämmästyttävän yhdenmukainen eri kulttuureissa. Jos ajattelee pitkää historiaa, niin yhteisön ulkopuolella yksin oleva ihminen on ollut vaarassa, Harjunen sanoo.

Myös sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Mia Silfver Helsingin yliopistosta puhuu yksilön ja yhteisön välisestä suhteesta.

– Kasvojen peittäminen on universaali häpeään tai nolostumiseen liittyvä ele, joka esiintyy myös muilla kädellisillä. Häpeävä ei haluaisi olla muiden arvioivan katseen kohteena ja kokee halua piiloutua, Silfver sanoo.

– Häpeä on hyvin voimakas tunne, joka perustuu evoluutioon: ihmisille on ollut erittäin tärkeää tulla ”lauman” hyväksymäksi jo ihan eloonjäämisen kannalta. Siksi ihmiset pelkäävät epäonnistumista ja häpeää suoritustilanteissa, hän jatkaa.

Harjunen avaa häpeää vastakkaisella esimerkillä.

– Käännetään asia toisin päin. Jos pelaaja todella huonon suorituksen jälkeen olisi pää pystyssä ja viestisi yleisölle, että mitä te siinä mylvitte – tulkaa itse näyttämään – niin yhteisön raivo tulisi yksilön päälle aika totaalisesti. Tilanteessa monitoroidaan aina, että miten yksilö kantaa vastuunsa, hän sanoo.

Espanjan Mikel Oyarzabalin reaktio hänen hukattuaan maalipaikan välierässä Italiaa vastaan.

Italian Manuel Locatelli epäonnistui rangaistuspotkukilpailussa Englantia vastaan ja reagoi näin.

Entäpä sitten riemun hetket? Silloin nähdään ylitsepursuavaa iloa. Monille spontaaneille juhlimisille löytyy selkeä selitys.

– Ylpeys on antiteesi häpeälle. Yksilö saavuttaa menestyessään yhteisön arvostuksen. Keho on ikään kuin auki, ja pelaaja juoksee yleisön luokse.

Joskus pelaaja riisuu pelipaitansa tehtyään maalin. Sääntöjen mukaan riisumisesta saa aina erotuomarilta varoituksen, mutta silti riisumista nähdään aika ajoin. Esimerkiksi maalin tekeminen EM-finaalissa voi murtaa kaikki padot.

– Paidan pois ottamisella urheilija näyttää maskuliinisuuttaan. Hän heittää itsensä likoon ja on siinä kohtaa se dominoiva uros, Harjunen sanoo.

Myös Silfver nostaa esille urheilijan tarpeen esitellä itseään.

– Pelaaja haluaa nimenomaan tulla nähdyksi ja muiden huomion kohteeksi. Ehkä tähän liittyy lihasten esittelyä, vähän samantyyppistä kuin lintujen sulkien pörhistely.

Englannin Harry Kane (9) ja Phil Foden (20) juhlivat Kanen tekemää maalia Tanskaa vastaan.

”Finaaliin!” julisti Italian Leonardo Bonucci välierävoiton jälkeen.

Federico Chiesa juhli onnistumistaan välieräottelussa Espanjaa vastaan.

Unkarin Attila Fiola juhli onnistumista Ranskaa vastaan. Paidan alla hänellä oli urheiluteknologinen ”dataliivi”, jollaisia huippujalkapallossa käytetään paljon. Niillä mitataan mm. sykettä, pelaajan liikkumaa matkaa ja vauhteja.

Myös pelaajien hiusten sukiminen on herättänyt kysymyksiä EM-kisojen aikana. Miksi pelaajat tekevät niin? Puhtaasti turhamaisuuttaan vai valokuvia varten?

Yksi syy on täysin käytännöllinen: hiukset ovat silmillä.

Toiminnalle kuitenkin löytyy syvällisempikin selitys.

– Kyseessä on sijaistoiminto. Kun ihminen on hermostuneessa ja virittyneessä tilassa, hän saattaa koskettaa itseään, usein juuri hiuksiaan. On hyvin tyypillistä, että emotionaalisesti virittyneessä tilassa hän tekee niin, jos odottaa jotakin tiettyä suoritusta, kuten vaikkapa vapaapotkun tai rangaistuspotkun potkaisemista, Harjunen sanoo.

Silfver arvioi asian liittyvän tilanteen jännitykseen.

– Hiusten sukiminen liittyy todennäköisesti epävarmuuteen ja hermostuneisuuteen. Ihmisillä on usein tämäntyyppisiä eleitä, kun he ovat muiden tarkkailun kohteena ja hieman hermostuneita: esimerkiksi Kimi Räikkönen lehdistötilaisuuksissa, hän sanoo.

Sijaistoiminnalla on rauhoittava vaikutus. Lisäksi urheilija yrittää näyttää ympäristöönsä, ettei tässä ole mitään hätää.

– Sijaiskäyttäytyminen on vaikea asia. Se tietysti voi kertoa myös jännityksestä. Olisi toki aika hassua, jos urheilija alkaisi raapia itseään hermostuneesti ennen suoritustaan, Harjunen sanoo ja naurahtaa ajatukselle.

Englanti ja Italia kohtaavat sunnuntaina kello 22 alkavassa EM-kisojen loppuottelussa.

Maaliriemua varmemmin voimme odottaa kasvojen peittelemistä ja hiusten sukimista.

Pelaajilla riittää näytettävää Lontoon Wembleylle saapuville 60 000 katsojalle ja sadoillemiljoonille tv-katsojille.