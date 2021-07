Ex-huipputuomari Mikko Vuorelan mukaan Englanti–Tanska-ottelun erotuomari Danny Makkelie toimi Uefan ohjeistuksen mukaisesti ja otti pelissä aktiivisen roolin.

Englannin EM-välierässä Tanskaa vastaan saama rangaistuspotku puhuttaa jalkapallomaailmaa. Englannin Raheem Sterling kaatui kevyen kontaktin seurauksena rangaistusalueella, ja hollantilaiserotuomari Danny Makkelie osoitti välittömästi rangaistuspotkupistettä.

Makkelie varmisti tuomionsa oikeellisuuden videotuomarilta (Var), mutta päätös ei muuttunut. Esimerkiksi tunnetut jalkapallomanagerit José Mourinho ja Arsène Wenger ovat ihmetelleet, miksi Makkelie ei käynyt itse katsomassa tilannetta uudelleen näytöltä, vaikka tällä olisi ollut siihen mahdollisuus.

Juuri siksi, että Makkelie halusi VARilta nimenomaan vahvistuksen omalle näkemykselleen – ei siis päinvastaista näkemystä, joka olisi kumonnut hänen alkuperäisen tuomionsa. Näin uskoo myös suomalainen entinen huippuerotuomari Mikko Vuorela.

– Tuomari oli varma näkemästään. Siksi hän on todennäköisesti sanonut Varille, että hän näki kontaktin ja kysyi, vahvistatteko kontaktin. Kun Var on vahvistanut, että tilanteessa oli kontakti, silloin se on rankkari. Niin tyhmältä kuin se tuntuukin, Vuorela sanoo.

– Teknisesti tämän hetken sääntöjen mukaan tuomari toimi oikein. Mutta eihän se pelin hengen mukainen tuomio ollut. Kontakti oli todella pieni ja kevyt, hän jatkaa.

Raheem Sterling on kaatunut, ja erotuomari Danny Makkelie osoittaa välittömästi rangaistuspotkupistettä. Tanskalaispelaajat eivät voi uskoa näkemäänsä.

Makkelie olisi periaatteessa voinut kysyä Varilta myös, oliko tilanteessa selkeästi rankkarin arvoinen rike.

– Mutta Uefan ohjeistus on, että tuomari katsoo itse näytöltä vain niin sanotusti mustavalkoiset tilanteet, ei tulkinnanvaraisia tilanteita. Ja tässä oli kyseessä päivänselvä tulkinta. Me kaikki ymmärrämme, että se tulkinta meni metsään. Ei EM-välierässä olisi kuulunut tuomita tuollaista rankkaria, Vuorela sanoo.

Samaan hengenvetoon hän kuitenkin painottaa, että virheen havaitessaan tuomari ei voi miettiä ympäristöä.

– Kun tuomari näkee virheen, se tulee selkärangasta, että pilli menee suuhun. Ei siinä voi miettiä, että olen Wembleyllä EM-välierässä.

Vuorelan mukaan kentällä oleva erotuomari pääsääntöisesti johtaa Var-prosessia. Eli useimmiten erotuomari pyytää Varia tarkistamaan tilanteen, ja usein tämä pyytää nimenomaan vahvistusta näkemykselleen.

– Var ilmoittaa tuomarille vain, jos on tapahtunut jokin selkeä ja iso rike, jota tuomari ei ole nähnyt lainkaan.

– Jos erotuomari ei olisi viheltänyt eilistä rankkaria, Var ei olisi ikinä ilmoittanut tälle, että katsopa tuo tilanne, Vuorela vakuuttaa.

Tämä tilanne puhuttaa. Raheem Sterling kaatui kovin heppoisesti Tanskan Mathias Jensenin kosketuksesta.

Vuorelan mukaan Makkelie toimi useallakin tapaa Uefan ohjeistusten mukaisesti. Tuomareita on nimittäin ohjeistettu viheltämään aktiivisesti ja niin kuin Varia ei olisikaan.

– Makkelie ei olisi voinut olla tuossa tilanteessa paremmin sijoittunut, ja hän näki tilanteessa virheen. Mutta hän näki tilanteen sivulta, eikä voinut nähdä, miten iso osuma oli. Englannin pelaajahan jäi kahden tanskalaisen väliin. Ja hienosti tämä kaatui, Vuorela kommentoi hieman ironiseen sävyyn.

– Minä, Mourinho ja Wenger olemme muodostaneet kantamme nähtyämme tilanteen viidestä kuvakulmasta kahdeksan hidastuksen jälkeen, hän huomauttaa.

Taas tullaan siihen kysymykseen, että myös Makkelie olisi halutessaan voinut katsoa tilanteesta hidastukset monesta eri kuvakulmasta. Mutta tällöin hän olisi ehkä joutunut pyörtämään päätöksensä, mitä ei halunnut tehdä. Vuorelan mukaan osittain saattoi olla kyse juuri tästä.

– Tässä on kyseessä myös tuomarin auktoriteetti ja johtamiskyky, joista puhutaan paljon. Nämä eivät koskaan ole helppoja asioita, Vuorela miettii.

Siellä lepää. Raheem Sterling onnistui hankkimaan Englannille EM-finaalipaikan ratkaisseen rankkarin.

Vuorela on myös ollut ollut huomaavinaan, että perinteinen tuomarien ”kultainen sääntö”, jonka mukaan näkymätön tuomari on paras tuomari, ei nykyään välttämättä täysin päde.

– Nykyiset erotuomaripäälliköt (Pierluigi) Collina ja (Roberto) Rosettihan olivat itse aika julkisuutta rakastavia persoonia. Siksi esimerkiksi espanjalainen (Antonio Miguel Mateu) Lahoz on isossa roolissa tuomarina, kun hän tykkää olla esillä. Samoin Saksan (Felix) Brych, joka veti yhden pelin ihan vihkoon, ja pääsi silti välierään, Vuorela sanoo.

Entisistä italialaisista huipputuomareista Collina on nykyään Fifan ja Rosetti Uefan erotuomarikomitean johtaja.

Ex-huippuerotuomari Mikko Vuorelan arvion mukaan Danny Makkelie halusi videotuomarilta vain vahvistuksen omalle näkemykselleen.

Yleisesti Vuorela sanoo ihmetelleensä EM-kisoissa enemmän avustavien erotuomarien kuin varsinaisten tuomionjakajien toimintaa.

– Eniten minua on häirinnyt näissä kisoissa se, että avustavat eivät tunnu uskaltavan liputtaa selkeitäkään paitsioita ennen kuin korvanappiin tulee huuto, että se oli paitsio.

Vuorelan mukaan on virheellinen käsitys, että Var-aikakaudella avustavien pitäisi katsoa tilanne niin sanotusti loppuun asti ennen lipun nostamista ylös paitsion merkiksi.

– Säännöt eivät ole muuttuneet. Myös avustaville ohje on olla aktiivinen ja liputtaa selvät paitsiot pois. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että avustavat haluavat turvata omaa selustaansa, etteivät vain tulisi liputtaneeksi tilannetta, joka ei ollut paitsio, Vuorela sanoo.

– Tämä on sikälikin vähän erikoista, että ennen Varia avustavat liputtivat kymmenen sentin tarkkuudella paitsioita oikein todella kovalla osumaprosentilla, hän huomauttaa.