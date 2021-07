Kuva: Kasper Schmeichelia häirittiin törkeällä tavalla ratkaisevan rankkarin aikana – arvostettu brittitoimittaja latasi kohutilanteesta kovaa tekstiä

Kasper Schmeichelin EM-välierän jatkoajalla kokema häirintä on kuohuttanut jalkapallomaailmaa.

Harry Kane vei Englannin finaaliin. Voittomaali on herättänyt paljon keskustelua.

Englanti eteni EM-finaaliin, kun se peittosi Tanskan keskiviikkoillan välierässä 2–1 (1–1).

Harry Kane iski voittomaalin jatkoajalla, 104. peliminuutilla. Kasper Schmeichel torjui Kanen rangaistuspotkun, mutta tämä iski paluupallon verkkoon ja Englannin loppuotteluun.

Voittomaali on herättänyt valtavaa kuohuntaa.

Schmeichel koki halpamaista häirintää juuri ennen Kanen pilkkua. Tv-katsojat huomasivat, että 34-vuotiasta veräjänvartijaa osoiteltiin Wembleyn lehtereiltä laserilla. Asiaan otettiin tiukasti kantaa myös Ylen studiossa.

ESPN:n Twitteristä jakamassa kuvassa näkyy, kuinka vihreä laser osoittaa suoraan Schmeichelin poskeen. Saman twiitin toisessa kuvassa on puolestaan ympyröity ylimääräinen pallo, joka oli eksynyt kentälle ennen Raheem Sterlingin hankkimaa rangaistuspotkua.

Fanien lasertemppu on tuomittu jyrkästi. Daily Mirrorin päällikkötoimittaja ja kolumnisti Kevin Maguire toivoi syylliselle kovaa rangaistusta. Maguire on The Guardianin entinen päätoimittaja ja Ykkösliigassa pelaavan Sunderlandin kannattaja.

– Turvakameroita pitäisi olla kaikkialla, jotta tämä laseria käyttänyt idiootti voitaisiin kuvata, tunnistaa, syyttää, vangita, häpäistä ja hänelle voitaisiin antaa ikuinen porttikielto jalkapalloon. Vaarallinen idiootti, Maguire twiittasi.

Uransa lopettanut englantilaisjalkapalloilija Stan Collymore oli samoilla linjoilla Maguiren kanssa.

– Jos joku tosiaan häiritsi Schmeicheliä rankkarissa, hän halusi elinikäisen porttikieltoa, hän kirjoitti.

Englannin finaalipaikan sinetöinyt rangaistuspotku on aiheuttanut muutoinkin parranpärinää. Erotuomari Danny Makkelie vihelsi pilkun heti, kun Sterling oli rojahtanut nurmen pintaan. Tilanne tarkastettiin videolta, mutta tuomio ei muuttunut.

Kasper Schmeichelin isä, Tanskan Euroopan mestaruuteen 1992 torjunut Peter Schmeichel, oli äärimmäisen pettynyt välierän ratkaisseesta päätöksestä.

– Tuomiosta keskustellaan vielä pitkään. Tätä on vaikeaa sulattaa, koska se ei ollut rankkari, hän totesi beIN Sportsin studiossa.

– Valitettavasti tuomio oli suuri virhe.

Englanti kohtaa loppuottelussa Italian sunnuntaina Wembleyllä.