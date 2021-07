EM-tuomio: Välierässä koettiin ala-arvoinen hetki – kuka, miksi, miten?

Ilta-Sanomien raati niputtaa keskiviikon EM-välierän Englanti–Tanska annin ja muut kisojen kuumat puheenaiheet.

EM-raadissa tällä kertaa olivat IS:n jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki sekä toimittajat Janne Kosunen ja Netta Huura.

Keskiviikon välierä:

Englanti–Tanska 2–1 ja. (90 min. 1–1) Englanti eteni sunnuntaiseen EM-finaaliin, jossa se kohtaa Italian.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Englannin kannattajien suosima laulu: ”Jalkapallo tulee kotiin”. Komediakaksikko David Baddielin ja Frank Skinnerin rockbändi Lightning Seedsin kanssa vuonna 1996 levyttämään kappale Three Lions on jälleen hengissä. Englannissa kasvanut Tanskan maalivahti Kasper Schmeichel tappoi peliä edeltävässä lehdistötilaisuudessa keskustelun täydellisesti vastakysymyksellä: ”Onko jalkapallo ikinä ollut kotona!”

Punainen kortti

Valmentajille, jotka eivät uskalla antaa vastuuta nuorille pelaajille. Jos EM-kisojen välierissä uskalletaan antaa vastuuta nuorille, seurajoukkueiden vastuulla on myös tehdä samoin. Välierissä Espanja avasi Pedrillä (synt. 2002) ja Italia Gianluigi Donnarummalla (1999). Tanskalla oli avauksessa Mikkel Damsgaard (2000) ja Englannilla Bukayo Saka (2001). Seurajoukkueet pystyvät myös samaan, joten selityksille ei anneta sijaa tässä asiassa.

19-vuotias Bukayo Saka oli EM-välierän avauksessa.

Tähti

Harry Kane. Voi vaan kuvitella paineen määrään, kun Englannin kapteeni meni vetämään rangaistuspotkua jatkoajan ensimmäisen puoliskon lisäajalla. Kriittinen kotiyleisö käänsi katseet Kaneen, joten epäonnistuminen ei ollut mahdollista. Varsinainen rangaistuspotku oli heikko, mutta irtopallo pelasti kapteenin. Oliko rangaistuspotku oikeutettu? Siitä keskustellaan seuraavina päivinä varmasti.

Tyyli

Tanskan kapteeni Simon Kjaer. Hän on näyttänyt mitä johtajuus merkitsee. Kisat alkoivat henkisesti kovalla kolauksella ja joukkue kaipasi johtajaa. Kjaer nousi odotetusti esiin ja johti joukkueen läpi tuskan. Haastava tilanne hoidettiin tyylikkäästi ja energiat siirrettiin oleelliseen. Tanska pelasi lopulta hienot kisat, josta myös Christian Eriksen on perheineen ylpeä.

Ilmiö

Kannattajien usko omaan joukkueeseen. Englanti on jalkapallon suurmaa, mutta edellinen arvokisojen finaali on vuodelta 1966. Siis 55 vuotta sitten! Englannin kannattajat ovat kuitenkin aina olleet varmoja menestyksestä, kun kisat alkavat. Nyt esitykset kentällä ja odotukset katsomossa olivat vihdoin samassa linjassa. Sunnuntaina edessä on hieno finaali erinomaista Italiaa vastaan.

Janne Kosunen

Puheenaihe

Raheem Sterling. Oliko Englannin ratkaisumaaliin johtanut rankkarituomio todella rankkarin arvoinen? Sterling teki sen, missä on mestari myös Manchester Cityssä: meni maihin ja antoi tuomareille mahdollisuuden tuomita rangaistuspotku. Sterling ei hirveästi tsempannut pysyäkseen pystyssä. Toinen spekulaatio sitten on, olisiko köysissä hoippunut Tanska kestänyt jatkoajan jäljellä olleen vartin ilman takaiskua, vaikka rankkaria ei olisi tuomittu.

Raheem Sterling hankki ratkaisevan pilkun Englannille.

Punainen kortti

Tuomareille mussuttajat. Englantilaisilla on maine kovina pelaajina, mutta sääntöjen mukaan on ihan reilua mennä. Esimerkiksi Luke Shaw valitti tuomarille raukkamaisen jalkapohja edellä -peittämisensä jälkeen ja Harry Maguire oli aivan hiilenä vihellyksestä, vaikka oli (tahattomasti) lyönyt tanskalaista kädellään.

Tähti

Harryt. Hyökkääjä Kane epäonnistui rankkarissaan jatkoajalla, mutta laukoi Kasper Schmeichelin torjuman pallon maaliin. Hän on tehnyt urallaan yhteensä 15 maalia Schmeichelille – enemmän kuin kenellekään muulle maalivahdille. Maguire puolestaan hallitsi ilmatilaa suvereenisti. Tanskalaisten ehdoton tähti oli maalivahti Schmeichel.

Tyyli

Tanska näytti näissä EM-kisoissa ensimmäistä kertaa pieneltä. Se kohtasi välierissä itseään selvästi paremman vastustajan, teki urheasti minkä pystyi ja hävisi. Joukkue oli jatkoajalla jo aivan loppu. Hävetä ei silti tarvitse. Välieräpaikka oli kaikki olosuhteet huomioon ottaen tanskalaisilta erinomainen suoritus.

Ilmiö

Koko kansakunta seisoo ja huutaa Englannin takana. Huuma tiivistyi 60 000 katsojan kansoittamalle Lontoon Wembleylle, jossa väki sai hermostuksensa päätteeksi vapauttavan riemun. Kisakiima on Englannissa aivan tapissa sunnuntain finaalia odotellessa. Joko sankaripatsaiden luonnokset ja valmistusprosessit ovat valmiina?

Netta Huura

Puheenaihe

Kumpi joukkue vie EM-finaalissa voiton kotiin? Italian tai Englannin näytöt välierissä eivät loppujen lopuksi oikeastaan säväyttäneet, joten jännittävää nähdä sunnuntaina, minkälaisella energialla ja asenteella joukkueet saapuvat loppuotteluun.

Punainen kortti

Laservalo Kasper Schmeichelin kasvoilla juuri ennen Kanen laukomaa rangaistuspotkua. Niin monia kysymyksiä: kuka, miksi, miten? Todella ala-arvoista ja raukkamaista toimintaa, vaikka valo ei näyttänytkään häiritsevän tilanteeseen täysillä keskittyvää tanskalaisvahtia.

Tähti

Varsinaisella peliajalla maaleja tekevät pelaajat. Ainut virallinen tähti tässä tapauksessa siis Tanskan Mikkel Damsgaard, joka laukoi upean vapaapotkumaalin Englannin verkkoon. Näiden kisojen aikana on alkanut arvostamaan viimeistelijöitä, jotka ratkaisevat otteluita varsinaisella peliajalla. He ovat niitä, jotka pitävät ottelun hengen ja meiningin elossa. Englannin 1–1-tasoitusmaali merkittiin Tanskan omaksi maaliksi.

Tästä lähti Tanskan Mikkel Damsgaard upea vapaapotkuosuma.

Tyyli

Englannin reagointi joukkueen kisojen ensimmäiseen takaiskuosumaan. Englanti pyöritti peliä ennen Damsgaardin vapaapotkumaalia, mutta oli antanut ottelun tason mennä löysäilyksi hetki ennen osumaa. Joukkue ei jäänyt vellomaan epätoivossa, vaan laittoi heti Tanskan maalin jälkeen toisen vaihteen silmään.

Ilmiö

Kannattajat Wembleyllä. Ottelun alussa stadionin tunnelma oli käsinkosketeltavissa. Laulut raikuivat ja tunnelma oli katossa. Kannattajien ilo huokui myös pelaajista. Ottelun kääntyessä jännäriksi, kannattajien huolestuneet ilmeet kertoivat tilanteen vakavuudesta kaiken tarvittavan.